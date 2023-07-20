Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Waktunya Liburan! Dapatkan Diskon Tiket Pesawat s.d Rp500 Ribu di Mister Aladin!

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |09:56 WIB
Waktunya Liburan! Dapatkan Diskon Tiket Pesawat s.d Rp500 Ribu di Mister Aladin!
Ilustrasi (Foto: Mister Aladin)
A
A
A

MAU liburan tapi ogah rugi? Nih Mister Aladin kasih Promo Time to Xplore dengan diskon hingga Rp500.000 yang bisa Anda gunakan untuk memesan tiket pesawat rute domestik maupun internasional!

Wah, gokil banget kan promonya! Mau keliling Indonesia atau berpetualang di luar negeri, bisa sama-sama dapat diskon hingga setengah juta.

Makanya, buruan deh rencanakan liburan Anda dan lakukan transaksi segera karena promonya terbatas!

Jangan lupa untuk memasukkan kode promo ya pada saat pemesanan supaya Anda bisa dapat diskonnya. Untuk melihat kode promo serta syarat dan ketentuan lebih lanjut, silakan kunjungi laman berikut:

https://www.misteraladin.com/promotions/xploreterbang

https://www.misteraladin.com/promotions/xploreterbanginter

Keuntungan traveling naik pesawat!

Di sisi lain, liburan naik pesawat ini juga banyak banget keuntungannya. Nah, berikut benefit naik pesawat yang penting untuk Anda ketahui:

1. Hemat Waktu

Bepergian dengan pesawat terbang akan lebih menghemat waktu, terutama untuk perjalanan jarak jauh.

Anda tidak perlu mengalami kemacetan di jalan seperti saat menggunakan transportasi darat. Sedangkan sisa waktu yang tersedia bisa Anda manfaatkan untuk mengeksplor tempat tujuan dibanding lama menghabiskan waktu di jalan.

2. Hemat Tenaga

Perjalanan dengan pesawat terbang akan memakan waktu yang lebih singkat, hal ini menjadikan Anda bisa menghemat tenaga dalam perjalanan.

Sehingga sesampainya di destinasi tujuan dapat langsung beraktivitas tanpa harus merasa lelah.

Telusuri berita women lainnya
