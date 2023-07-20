Paspor Singapura Terkuat di Dunia 2023 Kalahkan Jepang, Bagaimana Indonesia?

SINGAPURA menjadi negara dengan paspor paling kuat sedunia. Henley Passport Index menyebut bahwa Singapura telah mendorong perubahan besar, hingga berhasil mengalahkan Jepang yang kini hanya mampu meraih posisi ketiga di dunia.

Singapura menyalip Jepang yang selama lima tahun terakhir berada di posisi teratas. Kini Kota Singa berada di atas Jerman, Italia, dan Spanyol yang mana ketiganya menempati posisi kedua, melansir dari Travel and Leisure Asia.

Henly sendiri menempatkan Singapura di urutan pertama setelah mengevaluasi semua negara di dunia dan membuat peringkat semua paspor berdasarkan jumlah tujuan yang dapat dikunjungi pemegangnya tanpa visa dengan masukan dari International Air Transport Association (IATA).

Menurut rilis tersebut, pemegang paspor Singapura mendapatkan akses bebas visa ke 192 negara dari 227 negara di dunia.

Bangsa ini telah naik lebih dari lima peringkat dalam sepuluh tahun terakhir hingga menjadikannya negara dengan paspor terkuat.

Hanya kehilangan 10 teratas, Malaysia berhasil mencapai posisi ke-11 yang memungkinkan pemegang paspornya melakukan perjalanan bebas visa ke 180 negara. Hong Kong berbagi tempat ke-17 dengan Andorra dengan akses bebas visa ke 170 negara.

Sementara itu, Thailand berada di peringkat 64 dengan opsi perjalanan bebas visa untuk 79 negara. Di bawahnya ada India yang menempati posisi ke-80 dalam daftar dengan opsi perjalanan bebas visa atau visa-on-arrival untuk 57 negara.