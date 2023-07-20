Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Paspor Singapura Terkuat di Dunia 2023 Kalahkan Jepang, Bagaimana Indonesia?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |17:01 WIB
Paspor Singapura Terkuat di Dunia 2023 Kalahkan Jepang, Bagaimana Indonesia?
Paspor Singapura (Foto: Pexels)
A
A
A

SINGAPURA menjadi negara dengan paspor paling kuat sedunia. Henley Passport Index menyebut bahwa Singapura telah mendorong perubahan besar, hingga berhasil mengalahkan Jepang yang kini hanya mampu meraih posisi ketiga di dunia.

Singapura menyalip Jepang yang selama lima tahun terakhir berada di posisi teratas. Kini Kota Singa berada di atas Jerman, Italia, dan Spanyol yang mana ketiganya menempati posisi kedua, melansir dari Travel and Leisure Asia.

Henly sendiri menempatkan Singapura di urutan pertama setelah mengevaluasi semua negara di dunia dan membuat peringkat semua paspor berdasarkan jumlah tujuan yang dapat dikunjungi pemegangnya tanpa visa dengan masukan dari International Air Transport Association (IATA).

Infografis Negara Pernah Ganti Nama

Menurut rilis tersebut, pemegang paspor Singapura mendapatkan akses bebas visa ke 192 negara dari 227 negara di dunia.

Bangsa ini telah naik lebih dari lima peringkat dalam sepuluh tahun terakhir hingga menjadikannya negara dengan paspor terkuat.

Hanya kehilangan 10 teratas, Malaysia berhasil mencapai posisi ke-11 yang memungkinkan pemegang paspornya melakukan perjalanan bebas visa ke 180 negara. Hong Kong berbagi tempat ke-17 dengan Andorra dengan akses bebas visa ke 170 negara.

Sementara itu, Thailand berada di peringkat 64 dengan opsi perjalanan bebas visa untuk 79 negara. Di bawahnya ada India yang menempati posisi ke-80 dalam daftar dengan opsi perjalanan bebas visa atau visa-on-arrival untuk 57 negara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/406/2978655/begini-awal-mula-kenapa-makan-permen-karet-dilarang-keras-di-singapura-WXjcQwjk1n.jpeg
Begini Awal Mula Kenapa Makan Permen Karet Dilarang Keras di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/406/2951438/singapura-bakal-dilanda-cuaca-panas-ekstrem-sepanjang-2024-apa-pemicunya-IGLsgt3m4T.JPG
Singapura Bakal Dilanda Cuaca Panas Ekstrem Sepanjang 2024, Apa Pemicunya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/406/2925805/serunya-menikmati-sensasi-musim-salju-ala-eropa-di-bandara-changi-singapura-KIjaiamCA8.JPG
Serunya Menikmati Sensasi Musim Salju ala Eropa di Bandara Changi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/406/2913125/terminal-2-bandara-changi-kembali-dibuka-dengan-tampilan-menakjubkan-yuk-intip-kemegahannya-b7Zsp5iJUO.jpg
Terminal 2 Bandara Changi Kembali Dibuka dengan Tampilan Menakjubkan, Yuk Intip Kemegahannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/19/406/2904203/jangan-kunyah-permen-karet-ini-10-aturan-wajib-dipatuhi-turis-saat-berlibur-ke-singapura-SxWsY0lQY2.JPG
Jangan Kunyah Permen Karet, Ini 10 Aturan Wajib Dipatuhi Turis saat Berlibur ke Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/406/2897668/tawarkan-konsep-pariwisata-baru-singapura-bidik-kunjungan-2-juta-turis-dari-indonesia-hsE7P7Vbwz.jpg
Tawarkan Konsep Pariwisata Baru, Singapura Bidik Kunjungan 2 Juta Turis dari Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement