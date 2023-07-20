Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Kuliner Khas Tasikmalaya dengan Rasa Otentik dan Lezat

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |06:00 WIB
5 Kuliner Khas Tasikmalaya dengan Rasa Otentik dan Lezat
Pecel oranye. (Foto: budaya-indonesia.org)
A
A
A

KABUPATEN Tasikmalaya di Jawa Barat tak hanya masyhur dengan wisata alamnya saja seperti Gunung Galunggung, tapi juga memiliki deretan kuliner khas yang menggugah selera.

Kuliner lezat yang ada di Tasikmalaya dapat membuat liburan Anda semakin lengkap.

Berikut 5 kuliner khas Tasikmalaya rasanya otentik dan lezat.

 BACA JUGA:

1. Cikur Penyerutan

Nasi Cikur Penyerutan menjadi salah satu kuliner khas dari Tasikmalaya. Diperkirakan sudah buka sejak puluhan tahun lamanya, namun belum pasti kapan tahun pertama berdirinya.

Salah satu warung yang menyediakan nasi cikur ini ada di kedai Nyonya Iyen, berlokasi di jalan Panyerutan, Nagarawangi, Kecamatan, Cihideung, Tasikmalaya.

 

Rasa dan aroma nasi cikur ini begitu khas, apalagi disantap dengan aneka lauk pauk khas Sunda. Oh iya, dalam bahasa Indonesia cikur artinya kencur.

2. Nasi TO Tasik

Nasi TO Tasik ini jadi salah satu kuliner khas dari Tasikmalaya. TO sendiri adalah singkatan dari Tutug Oncom, ya makanan ini adalah campuran nasi biasa dengan oncom yang ditumbuk (ditutug) dan merupakan makanan khas Sunda.

 BACA JUGA:

Bahan yang dipakai untuk nasi TO ada nasi putih, bawang putih, oncom, bawang merah, kencur, cabai, kemangi, gula dan garam.

Biasanya satu porsi nasi TO ini disajikan dengan aneka lauk pauk seperti telur dadar, ikan, ayam goreng, aneka lalapan hingga sambal.

3. Mie Bakso Laksana

Setelah menikmati kuliner legendaris dan kopi day E18, Anda juga bisa mampir ke kedai mie bakso Laksana yang berlokasi di jalan Pemuda, Yudanagara, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya.

Mie bakso satu ini cukup terkenal di Tasikmalaya. Meskipun tampilannya sederhana, tapi rasa baksonya juara.

1 2
      
