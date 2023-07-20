Asyik Jajan Aneka Makanan dan Minuman di Jepang, Tya Ariestya: Less Sugar Banget!

LIBURAN seru ke Jepang baru-baru ini, Tya Ariestya menceritakan pengalaman kulinernya. Layaknya kebanyakan turis di Jepang, Tya juga asyik jajan aneka makanan dan minuman menarik di Negeri Sakura tersebut.

Pengalaman jajan seru Tya, diawali dari ketika dirinya membeli smoothies, Tya dibuat terkesan dengan harga yang tak begitu menguras kantong tapi punya rasa enak.

"Jajan smoothies enaaaakkk di sevel jepang cuma 30 ribuan sajaaaaaa! Jadi kalau dibilang liburan ke Jepang serba mahal, gak jugaaa kok," kata Tya, dikutip dari akun Instagram pribadinya, @tya_ariestya, Kamis (20/7/2023).

Menurut Tya, selain ada harga jajanan ada yang cukup terjangkau, menurutnya jajanan di Jepang juga lebih sehat karena banyak yang tidak terlalu manis sebab dihidangkan less sugar. Sebagai informasi, less sugar sendiri berarti kandungan gula dalam makanan atau minuman 25 persen lebih sedikit.

"Selama di Jepang aku ngerasa makanan makanan, minuman dan juga jajanannya benar-benar less sugar banget...," seru Tya

