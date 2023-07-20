Resep Nugget Jagung ala Influencer Ivanda Cherlin, Gak Kalah Enak dari Daging Ayam!

NUGGET memang identik dengan daging ayam. Rasa lembut dalam setiap gigitan dan ada sensasi renyah tepung panir yang digoreng sempurna membuat nugget menjadi favorit anak-anak hingga orang dewasa.

Tapi, tak melulu nugget terbut dari daging ayam, misalnya saja nugget jagung. Ya, kamu tak salah membaca, jagung bisa juga lho jadi bahan dasar nugget lezat dan tentunya sehat.

Resep nugget jagung ini datang dari influencer resep makanan bernama Ivanda Cherlin. Seperti apa cara membut nugget jagung homemade? Berikut resepnya dikutip dari Instagram @ivandacherlin, simple, sehat, dan dijamin bakal laris manis di rumah!

Bahan-Bahan :

- 4 buah bawang merah

- 4 siung bawang putih