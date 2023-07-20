Benarkah Penderita Asam Urat Tidak Boleh Makan Sayur?Cek Faktanya

BENARKAH penderita asam urat tidak boleh makan sayur menarik untuk diulas. Pasalnya beberapa mitos beredar bahwa penderita asam urat tidak boleh mengonsumsi makan tertentu, termasuk sayuran.

Seperti diketahui, penyakit asam urat sendiri terbentuk ketika tubuh memecah senyawa purin yang berasal dari makanan.

Oleh karena itu mengganggu konsumsi makanan tinggi purin seperti daging merah dan makanan tertentu merupakan langkah mengelola asam urat.

Melansir EveryDay Health, benarkah penderita asam urat tidak boleh makan sayur ini tidak memiliki fakta kuat. Hal ini diikarenakan banyaknya jenis sayuran yang ternyata bergizi serta terhindar dari asam urat.

Adapun, Penelitian Nutrients edisi Desember 2020 menemukan bahwa sayuran purin tinggi tidak memperburuk asam urat seperti halnya makanan hewani purin tinggi.

Faktanya sayuran adalah bagian penting dari pola makan sehat bagi penderita asam urat. Banyak sayuran mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang mengurangi peradangan.