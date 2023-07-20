10 Jenis Ikan Ini Ternyata Penyebab Asam Urat Tinggi

TERDAPAT sepuluh jenis ikan ini ternyata penyebab asam urat tinggi wajib dihindari bagi Anda. Hal ini dilakukan agar tidak membahayakan kesehatan tubuh.

BACA JUGA: 9 Jenis Kacang yang Aman untuk Penderita Asam Urat

Meskipun ikan sangat sehat ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Sebagian jenis ikan mengandung zat purin lebih dari 400 mg sampai 100 gr penyebab asam urat tinggi. Beberapa jenis ikan populer yang terkenal sehat ternyata tinggi zat purin.

Berikut 10 jenis ikan ini ternyata penyebab asam urat tinggi melansir Healthline, Kamis (20/07/23):

1. Ikan tuna

2. Ikan teri

3. Ikan kod

4. Ikan salmon

5. Ikan kakap