Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

10 Jenis Ikan Ini Ternyata Penyebab Asam Urat Tinggi

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |10:39 WIB
10 Jenis Ikan Ini Ternyata Penyebab Asam Urat Tinggi
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

TERDAPAT sepuluh jenis ikan ini ternyata penyebab asam urat tinggi wajib dihindari bagi Anda. Hal ini dilakukan agar tidak membahayakan kesehatan tubuh.

Meskipun ikan sangat sehat ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Sebagian jenis ikan mengandung zat purin lebih dari 400 mg sampai 100 gr penyebab asam urat tinggi. Beberapa jenis ikan populer yang terkenal sehat ternyata tinggi zat purin.

Asam Urat

Berikut 10 jenis ikan ini ternyata penyebab asam urat tinggi melansir Healthline, Kamis (20/07/23):

1. Ikan tuna

2. Ikan teri

3. Ikan kod

4. Ikan salmon

5. Ikan kakap

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170676/susu-h2wt_large.jpg
3 Jenis Susu yang Aman Diminum Penderita Asam Urat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/482/3168823/jus-9wkP_large.jpg
Asam Urat Lagi Tinggi? Yuk Bikin Jus Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/298/3163817/sapi-sytT_large.jpg
Makanan Ini Tinggi Protein tapi Bisa Bikin Asam Urat Kambuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/298/3007353/konsumsi-rebung-bisa-bikin-asam-urat-naik-cek-faktanya-LNGNIsxGGj.jpg
Konsumsi Rebung Bisa Bikin Asam Urat Naik? Cek Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/06/612/2914979/10-jenis-olahraga-untuk-pengidap-asam-urat-mulai-dari-senang-ringan-hingga-pilates-KKoNmOQ9RX.jpg
10 Jenis Olahraga untuk Pengidap Asam Urat, Mulai dari Senang Ringan hingga Pilates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/19/298/2867269/apakah-labu-siam-baik-untuk-penderita-asam-urat-simak-faktanya-jg9UTUnIqr.jpg
Apakah Labu Siam Baik untuk Penderita Asam Urat? Simak Faktanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement