Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Penuhi Kebutuhan Alat Masak di AladinMall, Dapatkan Diskon s.d 60% + Gratis Ongkir!

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |10:48 WIB
Penuhi Kebutuhan Alat Masak di AladinMall, Dapatkan Diskon s.d 60% + Gratis Ongkir!
AladinMall by Mister Aladin (foto: AladinMall by Mister Aladin)
A
A
A

Salah satu alat masak yang perlu diganti secara berkala adalah frypan. Panci penggorengan ini kerap kali menimbulkan masalah seperti lapisan dasar yang mengelupas. Jika dibiarkan, maka sistem anti lengket pada frypan akan hilang. Akibatnya, makanan jadi menempel di bagian dasar dan susah ketika hendak dibalik atau diangkat.

Harga frypan pun juga tidak bisa dibilang terjangkau, apalagi bagi sebagian orang. Untungnya, kini Anda bisa mendapatkan diskon spesial hingga 60% dari AladinMall kalau beli alat masak ini di Mitra10 Official Store. Nggak cuma murah, belanja di sini juga gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas lho!

Beli alat penggorengan dari Mitra 10 Official Store di AladinMall!

Panci Penggorengan Glucklich 24Cm Frypan Ly-F0024 Red

Frypan ini dibuat dengan kualitas terbaik di kelasnya. Dilengkapi non stick coating, lebih cepat panas dan menyeluruh, sehingga menghemat waktu dan energi Anda ketika memasak. Dapatkan produk ini seharga Rp79.000 saja dari Rp123.800.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement