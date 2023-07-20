5 Pemotretan Terbaru Nathalie Holscher yang Jadi Sorotan Usai Lepas Hijab

SOSOK Nathalie Holscher menjadi perbincangan hangat publik usai memutuskan melepas hijab. Penampilan mantan istri Sule itupun langsung menjadi sorotan.

Nathalie Holscher juga langsung menjalani pemotretan terbaru usai melepas hijab. Dia tampil percaya diri dengan rambut panjang yang modis.

Berikut 5 pemotretan terbaru Nathalie Holscher usai lepas hijab, Jumat (21/7/2023).

1. Cantik dengan formal look





Pemotretan kali ini Nathalie Holscher bekerjasama dengan fotografer Mario Ardi. Nathalie tampil cantik dengan tampilan formal. Dia memadukan setelan dress dengan blazer berwarna putih yang membuat gayanya terlihat elegan.

2. Pose menggendong buah hati





Tak hanya sendiri, Nathalie menjalani pemotretan kali ini bersama sang buah hati. Nathalie tampil cantik dengan rambut panjang digerai ke samping berpose tersenyum dicium buah hatinya.

3. Tampil imut





(Foto: Instagram/@victoria_makeupatelier)

Kalau yang satu ini, Nathalie Holscher tampil imut dengan gaya rambut dikepang dua. Penampilannya masih terlihat seperti anak gadis, awet muda. Untuk outfit, dia tampil modis mengenakan kemeja hitam dengan aksen garis.