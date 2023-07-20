Potret Sarah Azhari Pakai Lingerie Bikin Salfok, Makin Hot di Usia 46 Tahun!

ARTIS cantik Sarah Azhari belum lama ini genap berusia 46 tahun. Namun, tampaknya usia hanyalah angka jika melihat penampilan artis yang kini menetap di Amerika Serikat tersebut.

Sebab, pesona adik Ayu Azhari tersebut tak luntur di makan usia. Seperti yang terlihat pada unggahan foto terbaru di Instagram pribadinya, @sazarita.

Sarah Azhari tampil seksi berpose dalam balutan lingerie kimono brokat berwarna hitam. Terdapat sedikit warna hijau sebagai aksen tambahan di bagian sleeves dan pinggang.

Kesan seksi semakin bertambah karena Sarah memakai swimwear sebagai inner yang mengekspos belahan dadanya dari balik lingerie tersebut. Swimwear tersebut memiliki detail cut out di bagian sisi pinggang.

Sarah juga memakai balero hat berbahan rotan warna hitam. Tak hanya stylish, tetapi juga memberi kesan liburan di musim panas.

Tak hanya gayanya yang seksi dan stylish, Sarah juga tampak cantik dan awet muda. Pesona kecantikan Sarah yang lekat dengan imej seksi bikin netizen jatuh hati.