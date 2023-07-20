Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Potret Aura Kasih Pamer Body Idaman Pakai Crop Top Segitiga, Netizen: Janda Satu Ini Memang Beda

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |20:00 WIB
4 Potret Aura Kasih Pamer Body Idaman Pakai Crop Top Segitiga, Netizen: Janda Satu Ini Memang Beda
Aura Kasih (Foto : Instagram/@aurakasih)
A
A
A

AURA Kasih menikmati liburan beberapa waktu lalu di Bali. Momen itu diabadikan di media sosial saat melakukan aktivitas, termasuk saat menikmati sunset.

Momen itu dia posting di laman Instagramnya. Aura Kasih nampak seksi memakai outfit one set. Dia juga memamerkan tubuh idealnya.

"Hirup kudu seeur seuri saur na (hidup harus penuh tawa katanya)," tulis Aura Kasih seperti dikutip dari laman Instagramnya, Kamis (20/7/2023).

Penasaran seperti apa potret cantik Aura Kasih saat menikmati sunset? Berikut ulasannya dari Instagram @aurakasih.

1. Pakai outfit one set

Aura Kasih

Potret Aura Kasih saat berfoto di rerumputan dengan latar sunset. Dia memilih memakai outfit one set motif summer warna monokrom yang terdiri dari triangle crop top dan celana panjang.

Janda satu anak itu menambahkan bucket hat pada penampilannya. Dia berpose tersenyum sambil mengibaskan rambut panjangnya. Cantik banget!

"Idaman selalu," kata @kenn***

"Istriku," tambah @sanggron***

"Postur idaman lelaki," tutur @ivan***

"Very sexy😍," kata @agung***

"Janda yang satu ini memang beda🙌," komen @_emp***

2. Mirror selfie

Aura Kasih

Aura Kasih tidak lupa mengabadikan memamerkan gaya outfitnya dengan mirror selfie. Tubuh kurus dan tinggi semampainya terlihat sangat ideal. Dia juga menambahkan aksesori perhiasan dan kacamata untuk menunjang penampilannya.

3. Pose menyamping

Aura Kasih

Aura Kasih nampak begitu bahagia saat menikmati sunset. Dia pun berfoto dengan beberapa pose. Seperti di foto ini, dia bergaya menyamping sambil menoleh ke kamera dan tangannya mengarah ke belakang. Di foto ini dia seakan memamerkan perut ratanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/194/3065996/aura_kasih-3aIh_large.jpg
Tampilan Bold Aura Kasih dengan Dress Hitam, Cantik Pol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/612/3062203/aura_kasih-lKJh_large.jpg
Potret Cantik Aura Kasih Pakai Tanktop Pink, Pamer Senyum Manis Bikin Netizen Klepek-Klepek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059106/aura_kasih-Ycpx_large.jpg
Aura Kasih Pastikan Tak Akan Rujuk dengan Eryck Amaral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059056/aura_kasih-sVy7_large.jpg
Damai, Aura Kasih Kembali Buka Komunikasi dengan Mantan Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/194/3056791/aura_kasih-Md9V_large.jpg
Intip Outfit Kantoran ala Aura Kasih, Cantik dan Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040836/aura_kasih-r4Sv_large.jpg
Curhat Aura Kasih Keracunan Janji Manis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement