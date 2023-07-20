4 Potret Aura Kasih Pamer Body Idaman Pakai Crop Top Segitiga, Netizen: Janda Satu Ini Memang Beda

AURA Kasih menikmati liburan beberapa waktu lalu di Bali. Momen itu diabadikan di media sosial saat melakukan aktivitas, termasuk saat menikmati sunset.

Momen itu dia posting di laman Instagramnya. Aura Kasih nampak seksi memakai outfit one set. Dia juga memamerkan tubuh idealnya.

"Hirup kudu seeur seuri saur na (hidup harus penuh tawa katanya)," tulis Aura Kasih seperti dikutip dari laman Instagramnya, Kamis (20/7/2023).

Penasaran seperti apa potret cantik Aura Kasih saat menikmati sunset? Berikut ulasannya dari Instagram @aurakasih.

1. Pakai outfit one set

Potret Aura Kasih saat berfoto di rerumputan dengan latar sunset. Dia memilih memakai outfit one set motif summer warna monokrom yang terdiri dari triangle crop top dan celana panjang.

Janda satu anak itu menambahkan bucket hat pada penampilannya. Dia berpose tersenyum sambil mengibaskan rambut panjangnya. Cantik banget!

"Idaman selalu," kata @kenn***

"Istriku," tambah @sanggron***

"Postur idaman lelaki," tutur @ivan***

"Very sexy😍," kata @agung***

"Janda yang satu ini memang beda🙌," komen @_emp***

2. Mirror selfie





Aura Kasih tidak lupa mengabadikan memamerkan gaya outfitnya dengan mirror selfie. Tubuh kurus dan tinggi semampainya terlihat sangat ideal. Dia juga menambahkan aksesori perhiasan dan kacamata untuk menunjang penampilannya.

3. Pose menyamping





Aura Kasih nampak begitu bahagia saat menikmati sunset. Dia pun berfoto dengan beberapa pose. Seperti di foto ini, dia bergaya menyamping sambil menoleh ke kamera dan tangannya mengarah ke belakang. Di foto ini dia seakan memamerkan perut ratanya.