HOME WOMEN FASHION

Usung Sustainable Fashion, Setali dan Control New Pamerkan Koleksi dari Limbah Kain di JF3

Isty Maulidya , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |12:30 WIB
Usung <i>Sustainable</i> <i>Fashion</i>, Setali dan Control New Pamerkan Koleksi dari Limbah Kain di JF3
Sustainable fashion dari Setali Indonesia dan New Control, (Foto: MPI/ Isty)
A
A
A

PAGELARAN JF3 hari terakhir yang dihelat di Summarecon Mall Serpong pada 19 Juli kemarin menampilkan ide menarik dan bermanfaat dalam mengolah limbah pakaian.

Hal ini diperlihatkan Control New bersama Setali Indonesia dalam runwaynya, yang menampilkan koleksi rancangan tyang terbuat dari baju-baju lama yang sudah tidak terpakai alias baju bekas yang umumnya berakhir menjadi sampah alias limbah.

Baju bekas yang tidak dilirik lagi oleh pemiliknya itu, berubah menjadi berbagai item fashion menarik mulai dari kemeja, vest, hingga tas. Mengusung tema REBOOT REUSE by Setali Indonesia and Control New menghadirkan 30 karya fashion yang terbuat dari limbah di panggung runway.

"Kita menampilkan 30 pakaian yang dibuat dari limbah pakaian. Design yang hadir pun kita ikuti sesuai dengan tren fashion saat ini, seperti outwear, jaket. Lalu, ada aksesoris, seperti topi, hingga tas," papar Evi Natalia, desainer Setali Indonesia.

(Foto: MPI/ Isty) 

Evi menerangkan bahwa koleksi pakaian yang dia rancang bersama Control New memang berfokus pada konsep sustainable fashion. Maka dari itu, material yang digunakan adalah limbah kain sebagai bahan utama untuk koleksi kali ini.

Limbah kain tersebut diubah menjadi barang-barang handmade yang baru, otentik, dan ekspresif melalui proses daur ulang.

Halaman:
1 2 3
      
