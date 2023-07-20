Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Ghea Panggabean Pamerkan Pesona Kain Tenun Sumba di JF3, Perpaduan Sempurna Warisan Budaya dan Fashion Modern

Isty Maulidya , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |10:45 WIB
Ghea Panggabean Pamerkan Pesona Kain Tenun Sumba di JF3, Perpaduan Sempurna Warisan Budaya dan Fashion Modern
Koleksi Ghea Panggabean di Show Pembuka JF3 (Foto: Isty Maulidya/MPI)
A
A
A

FESTIVAL mode terbesar di Indonesia, JF3 untuk pertama kalinya digelar di kawasan Tangerang. Acara yang dibuka sejak 17 Juli 2023 di Summarecon Mall Serpong tersebut menghadirkan sederet desainer Indonesia, salah satunya Ghea Panggabean. 

"Kali ini, saya mempersembahkan sebuah koleksi yang terinspirasi dari keindahan kain Sumba. Koleksi ini merupakan hasil perpaduan sempurna antara warisan budaya dan fashion modern," ujar Ghea dihadapan media.

JF3

Mengusung tema 'Weaving Dreams Sumba', Ghea menampilkan beragam motif Sumba dengan gaya yang berbeda. Koleksinya kali ini diberi sentuhan lebih modern dan elegan yang dapat dikenakan sehari-hari. Selain itu, bukan hanya kain utuh yang dipakai Ghea, namun juga diadaptasi menjadi bordir, teknik, print, maupun patch.

"Inspirasi saya kali ini adalah kain sumba Pahikung yang biasa dipakai perempuan, dan Hinggi yang biasa dipakai laki-laki. Saya juga menggunakan aksesoris dan aplikasi bordir Mamuli yang merupakan aksesoris tradisional Sumba," lanjut Ghea.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
