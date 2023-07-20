Potret Nathalie Holscher Pakai Rok Mini Pink Usai Lepas Hijab, Digandeng Cowok Ganteng!

MANTAN istri Sule, Nathalie Holscher jadi perbincangan netizen usai memutuskan melepas hijab. Tak tanggung-tanggung, janda satu anak ini juga sudah berani memakai pakaian terbuka dengan rok mini di depan umum.

Hal ini terlihat setelah salah satu pengguna TikTok @Resmonniinu yang mengunggah video konten bersama dengan mantan istri dari komedian Sule itu. Dalam video itu, Nathalie memakai blouse ketat warna pink dengan aksen serut di bagian depannya.

Dia memadukan penampilannya dengan rok mini warna pink yang memiliki belahan tinggi di bagian samping. Dia juga memakai high heels warna putih untuk menunjang penampilannya.

Sementara itu, rambut tebalnya dicurly dan digerai. Perempuan blasteran Belanda ini nampak cantik dengan makeup tebal yang digunakan.