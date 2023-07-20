Wow! Gaya Ken di Film Barbie Ternyata Terinspirasi dari Jimin BTS

RYAN Gosling terang-terangan mengaku bahwa Jimin BTS jadi salah satu inspirasi gaya berpakaian karakter Ken di film Barbie.

Style yang 'dicuri' Ryan Gosling untuk karakter Ken diambil dari penampilan Jimin BTS di video klip 'Permission to Dance'. Di situ, Jimin mengenakan pakaian hitam bernuansa koboi dengan aksen 'fringes' putih di bagian dada.

Style yang sama kemudian dipakai oleh Ken di salah satu scene film 'Barbie'. Bahkan bisa dipastikan baju tersebut serupa, terlihat dari pattern bunga di dada yang benar-benar sama.

Bedanya, Ken menambahkan aksesori tambahan berupa slayer pink yang dikalungkan di leher dan juga topi cowboy putih melengkapi tampilan.

Sadar sudah mensontek gaya Jimin BTS tanpa izin terlebih dulu, Ryan Gosling menawarkan hadiah sebagai 'ganti rugi' atas kecerobohan itu.

"Hai Jimin, Ryan Gosling di sini. Saya perhatikan pakaian Anda di 'Permission to Dance' sama dengan pakaian Ken di film Barbie. Saya harus mengakui bahwa Anda pemilik gaya itu - Anda memakai gaya itu terlebih dulu, dengan sangat baik," kata Ryan Gosling, dikutip dari video yang diunggah Twitter resmi @barbiethemovie, Kamis (20/7/2023).

"Ken punya prinsip secara tersirat bahwa ketika ada orang lain yang gayanya lebih keren dari Ken, orang itu harus menerima barang paling berharga milik Ken," lanjut Ryan.

Gak lama kemudian, artis berusia 42 tahun itu menunjukkan satu gitar hitam bertuliskan Ken. Ya, Ryan Gosling menawarkan gitar berharga Ken untuk Jimin BTS sebagai tanda persahabatan.

"Saya harap Anda mau menerima gitar Ken ini sebagai persembahan sederhana. Lagipula, Ken gak benar-benar memainkan gitar, jadi, (gitar ini) akan jauh lebih baik bila ada di tanganmu," ungkap Ryan Gosling.