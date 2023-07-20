Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Resmi Dibuka dan Ditutup oleh Gubernur NTB, LIMOFF Hadirkan 900 Koleksi dari 109 Fashion Designer

Karina Asta Widara , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |12:47 WIB
Resmi Dibuka dan Ditutup oleh Gubernur NTB, LIMOFF Hadirkan 900 Koleksi dari 109 Fashion Designer
Foto: LIMOFF 2023
A
A
A

NTB- Lombok International Modest Fashion Festival (LIMOFF) telah sukses diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (PemProv) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Dekranasda NTB yang berkolaborasi dengan Indonesian Fashion Chamber (IFC) pada tanggal 6-9 Juli 2023 di Merumatta Senggigi Hotel, Lombok, NTB.

LIMOFF merupakan perhelatan fesyen skala internasional yang pertama kalinya digelar di NTB. Festival ini mengintegrasikan berbagai kegiatan, seperti peragaan busana, lokakarya, kompetisi, talkshow, dan pameran standar internasional. Selain fesyen, LIMOFF menjadi ajang promosi sektor industri kreatif unggulan lainnya di NTB, yaitu pariwisata, kerajinan tangan, kecantikan, dan kuliner halal.

Gubernur NTB ,Zulkieflimansyah berkesempatan membuka dan menutup secara resmi perhelatan LIMOFF 2023 bersama Ketua Dekranasda NTB dan Founder LIMOFF, Niken Zulkieflimansyah. Dengan mengangkat tema “Making Lombok Sumbawa as Gateway to Global Market”, LIMOFF merupakan salah satu program yang digiatkan pada masa jabatan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, sebagai wadah untuk mengembangkan industri fesyen dan kreatif lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan mewujudkan NTB sebagai kiblat fesyen muslim nasional.

NTB memiliki potensi wastra berupa tenun yang luar biasa. Hampir seluruh daerah di NTB mempunyai kekhasan sentra-sentra tenun yang berbeda satu sama lain, dan semua berbasis masyarakat, dikerjakan oleh kaum perempuan, dan diwariskan secara turun-menurun oleh leluhurnya.

“Melihat potensi tersebut, NTB sebagai salah satu daerah di bagian timur Indonesia ingin ikut berpartisipasi dalam mewujudkan target pemerintah RI yaitu menjadikan Indonesia sebagai pusat modest fashion di dunia dengan menyelenggarakan LIMOFF. Kami berharap Lombok dan Sumbawa tak hanya menjadi destinasi wisata dan olahraga tingkat internasional saja, tetapi juga menjadi destinasi belanja produk modest fashion dan turunannya yang berkualitas,” katanya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
