Studi: Asyik Main Ponsel saat Bersama Pasangan, Rentan Bikin Rumah Tangga Hancur

PONSEL memang sudah tak bisa dilepaskan dari aspek kehidupan banyak orang di jaman sekarang. Saking begitu lekatnya dengan ponsel, tak sedikit orang tetap asyik bermain atau menggunakan ponsel saat sedang bersama pasangan.

Jika Anda salah satunya, maka Anda harus berhati-hati jika tak mau hubungan cinta jadi terancam kelanjutannya.

Pasalnya, hasil satu studi baru-baru ini menyebutkan kalau pasangan yang lebih sering asyik sendiri main ponsel saat bersama pasangan. Pasalnya kondisi itu akan membuat kondisi hubungan asmara atau bahkan rumah tangga yang dibina jadi rawan perpisahan.

Dilansir dari Daily Mail, Rabu (19/7/2023) hasil studi di atas didapat melalui penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan dari Nigde Omer Halisdemir University, Turki. Dalam penelitian tersebut, dikatakan bahwa pasangan rumah tangga harus mewaspadai fenomena phubbing, yakni saat salah satu dari pasangan malah asyik menggunakan ponsel meski tengah bersama-sama.

Dalam penelitian itu juga diketahui bahwa pasangan yang sangat sering melakukan phubbing satu sama lain, memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang sangat buruk.

BACA JUGA: Ini Tips Membedakan Babi Ngepet dan Babi Biasa

"Ketika salah satu dari pasangan menganggap bahwa ada dari mereka yang lebih sering melakukan phubbing, maka kondisi selanjutnya akan lebih buruk lagi,” ujar para peneliti dari Nigde Omer Halisdemir University.

Akan ada lebih banyak konflik ketimbang kemesraan dalam hubungan tersebut," tambah para peneliti.