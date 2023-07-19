Ramalan Zodiak 20 Juli: Cancer Mulai Sesuatu Baru, Virgo Keberuntungan sedang Otw

SEPERTI apa nasib peruntungan zodiak Anda di tengah pekan ini? Dilansir dari New York Post, berikut prediksi ramalan untuk para pemilik zodiak Cancer, Leo, dan Virgo dari ahli astrologi Sally Brompton.

1. Cancer: Jangan sesali yang sudah terjadi, ingatlah Anda masih ada waktu untuk memulai sesuatu yang baru bahkan hasilnya bisa menakjubkan. Intinya, jangan Cuma berharap dan mimpi, tapi segera mulai dan kerjakan impian Anda.

2. Leo: Tawaran hebat akan menghampiri Anda dalam 24 jam ke depan. Planet-planet yang mengelili Leo menunjukkan bahwa keberuntungan para Leo sedang baik, jadi jangan takut mengambil peluang yang mungkin enggan diambil orang lain.

3. Virgo: Selamat ya! Keberuntungan sedang menuju ke arah Anda, tak perlu ragu dan takut Anda justru harus menjemputnya. Jangan menahan diri, yakin dan percayalah pada insting Anda dan melangkahlah penuh percaya diri.

(Rizky Pradita Ananda)