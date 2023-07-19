Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 20 Juli: Aries Teringat Masa Sulit, Gemini Ada Situasi Menguntungkan

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |05:30 WIB
Ramalan Zodiak 20 Juli: Aries Teringat Masa Sulit, Gemini Ada Situasi Menguntungkan
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEPERTI apa nasib peruntungan zodiak Anda di tengah pekan ini? Dilansir dari New York Post, berikut prediksi ramalan untuk para pemilik zodiak Aries, Taurus dan Gemini dari ahli astrologi Sally Brompton.

1. Aries: Hari ini para Aries teringat akan satu kejadian baru-baru ini, yang memang tidak mudah tetapi waktu yang lebih baik akan datang saat akhir pekan tiba. Jangan sedih berlarut-larut, percayalah hari baik dan bahagia akan datang.

2. Taurus: Stop penyesalan dan letakkan penyesalan ini cukup di masa lalu. Kini, fokus untuk songsong masa depan dengan penuh percaya diri dan harapan.

3. Gemini: Apa yang terjadi hari ini akan menguntungkan Anda dalam banyak hal. Apa yang salah hari ini tidak akan merugikan Anda secara substansial.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement