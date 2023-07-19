Ramalan Zodiak 20 Juli: Aries Teringat Masa Sulit, Gemini Ada Situasi Menguntungkan

SEPERTI apa nasib peruntungan zodiak Anda di tengah pekan ini? Dilansir dari New York Post, berikut prediksi ramalan untuk para pemilik zodiak Aries, Taurus dan Gemini dari ahli astrologi Sally Brompton.

1. Aries: Hari ini para Aries teringat akan satu kejadian baru-baru ini, yang memang tidak mudah tetapi waktu yang lebih baik akan datang saat akhir pekan tiba. Jangan sedih berlarut-larut, percayalah hari baik dan bahagia akan datang.

2. Taurus: Stop penyesalan dan letakkan penyesalan ini cukup di masa lalu. Kini, fokus untuk songsong masa depan dengan penuh percaya diri dan harapan.

3. Gemini: Apa yang terjadi hari ini akan menguntungkan Anda dalam banyak hal. Apa yang salah hari ini tidak akan merugikan Anda secara substansial.

(Rizky Pradita Ananda)