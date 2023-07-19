11 Weton Lahir yang Memiliki Tulang Wangi, Disebut Miliki Aura Keramat hingga Mudah Kesurupan

11 Weton lahir yang memiliki tulang Wangi dan darah manis akan dibahas dalam artikel ini. Apa saja? Simak ulasannya berikut ini.

Weton kelahiran sampai saat ini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Baru-baru ini, 11 Weton lahir yang memiliki tulang wangi dan darah manis viral di TikTok.

(11 Weton Lahir yang Memiliki Tulang Wangi, Foto: TikTok/@ttd.bidadari)

Akun TikTok @ttd.bidadari mengunggah video soal 11 weton yang disebut berpotensi memiliki tulang wangi dan darah manis. Dua weton tersebut diketahui memiliki makna yang sama.

Weton tulang wangi dan darah manis sama-sama memiliki aura keramat. Konon, aura tersebut membuat mereka bisa memikat makhluk ghaib untuk ikut bersamanya.

Lantas, apa saja 11 weton lahir yang tulang wangi dan darah manis tersebut? Berikut menurut akun TikTok tersebut: