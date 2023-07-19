5 Potret Serunya Nathalie Holscher dan Adzam Liburan ke Sea World

DI tengah kisruh huru-hara yang dialami Nathalie Holscher baru-baru ini, mantan istri Sule itu mengajak putra semata wayangnya, Adzam Ardiansyah Sutisna untuk sejenak berlibur berdua.

Sederhana tapi berkualitas, Nathalie kali ini memboyong sang anak untuk mengenal kehidupan bawah laut dengan mengunjungi Sea World.

Dalam gendongan Nathalie Holscher, Adzam begitu menikmati harinya melihat berbagai macam ikan di tempat wisata edukasi hewan air kawasan Jakarta Utara tersebut. Seperti apasih keseruan ibu dan anak ini? Yuk intip potret liburan keduanya, dirangkum dari akun Instagram Nathalie, @NathalieHolscher, Rabu (19/7/2023)

1. Liburan berdua: Nathalie Holscher menggendong putra tercinta dan membawanya berlibur ke tempat wisata edukasi hewan air. Nathalie sepertinya sengaja memilihkan outfit casual warna hitam dan putih keabuan pada Adzam agar kompak dengan dirinya. Adzam tersenyum manis menatap kamera saat salam gendongan sang bunda.

2. Cool mom: Gaya single mom satu ini cool banget saat mendampingi Adzam. Tak lagi mengenakan hijab, Nathalie terlihat modis dengan memakai bucket hat hitam, senada dengan jaket fit body.

Nathalie semakin terlihat stylish dalam bakutan celana cargo putih keabuan dan sneakers hitam-putih.