MNC Vision Gandeng MNC Peduli, Beri Bantuan ke Masyarakat dan Yatim Piatu

MNC Vision melalui MNC Peduli kembali menyelenggarakan kegiatan sosial, dengan pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kali ini, pemberian bantuan ditargetkan untuk para dhuafa dan yatim piatu.

Kali ini pemberian bantuan diberikan di wilayah RW 08 Green Garden, Kedoya Utara, yang diselenggarakan pada Selasa 18 Juli kemarin. Muharzi Hasril selaku Corporate Secretary menyebutkan, kegiatan ini sengaja dilakukan sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat.

Adapun bantuan yang diberikan berupa sembako serta sumbangan bahan bangunan.

(Foto: MPI/ Tangguh)

"Alhamdulillah pada hari ini MNC Vision melalui program MNC Peduli telah diterima oleh RW 08 untuk memberikan donasi kepada yatim piatu dan kaum dhuafa. Insha allah membawa berkah dan bermanfaat," kata Muharzi dalam sambutannya.

BACA JUGA: