30 Ucapan Tahun Baru Islam 2023, Penuh Makna dan Doa

HARI ini umut Muslim merayakan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H, Rabu (19/7/2023). Umat Muslim di Tanah Air pastinya menyambut tahun baru ini dengan penu suka cita.

Berbagai cara bisa dilakukan dalam memperingati Tahun Baru Islam. Selain membaca doa melakukan amalan baik, Anda bisa juga mengirimkan ucapan-ucapan selamat Tahun Baru Islam 2023 ke media sosial.

Kata-kata ucapan selamat ini juga bisa dijadikan status medsos ataupun bertukar pesan dengan kerabat. Berikut 30 ucapan Tahun Baru Islam 2023 yang bisa dijadikan referensi dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (19/7/2023).

1. "Semoga awal Tahun Baru Islam memberimu lebih banyak peluang untuk kemakmuran dan kemajuan. Selamat Tahun Baru Hijriah."

2. "Semoga dirimu dan keluargamu mendapat Tahun Baru yang penuh kedamaian, kebahagiaan, dan kelimpahan semuanya. Semoga Allah merahmatimu sepanjang tahun ini. Muharram Mubarak!"

3. "Mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam untuk semua. Semoga tahun baru ini membawa banyak kedamaian, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi dunia.

4. "Pikiran terhangat dan harapan terbaik untuk tahun 1445 Hijriah ini. Semoga kedamaian, cinta, dan kemakmuran selalu mengikuti kita semua."

5. "Satu tahun telah kita jalani, semoga amal-amalan kita pada tahun kemarin bisa kita tingkatkan dan amal-amalan yang buruk tahun lalu dapat ditinggalkan. Selamat Tahun Baru Hijriah 1445 H."

6. "Selamat Tahun Baru Islam. Semoga kehidupan setiap orang dipenuhi dengan cahaya Islam di hari istimewa Tahun Baru Hijriah Islam."

7. "Saat Tahun Baru Hijriah dimulai, marilah kita berdoa semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh kedamaian, kebahagiaan, dan banyak teman baru. Semoga Allah memberkahimu sepanjang tahun baru. Selamat Tahun Baru Hijriah!"

8. "Akhir setiap tahun adalah waktu untuk mengucapkan selamat tinggal pada satu tahun dan menyambut datangnya tahun baru. Semoga tahun 1445 Hijriah ini penuh keberkatan dan kemakmuran."

9. "Setiap tahun berakhir dan tahun baru dimulai. Semoga tahun baru yang akan datang ini menjadi tahun di mana kita meninggalkan kekhawatiran dan memberi kita iman dan harapan. Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah."

10. "Di penghujung malam ini, izinkan aku meminta maaf atas segala khilaf dan salah yang tak luput kulakukan. Semoga tahun yang baru senantiasa menghadirkan warna baru untuk diri yang lebih baik lagi. Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah."

11. "Kita merayakan akhir tahun hijriah dan awal yang baru. Mari kita melihat ke belakang dan menghargai pengalaman yang kita alami dan belajar dari kesalahan yang kita buat."

12. "Perbuatan yang ikhlas berasal dari hati yang bersih. Bersihkan hati dengan tutur kata yang lembut. Mari sambut bulan Muharram dengan penuh harapan."

13. "Ini adalah malam tahun baru dalam kalender hijriah! Semoga 1445 menjadi tahun kebaikan, penahanan diri, dan penyembuhan."

14. "Mari sambut tahun baru Islam dengan penuh keindahan dan pengharapan apa yang akan terjadi adalah lebih baik dari kemarin."

15. "Selamat Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Semoga kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan di tahun baru ini."

16. "Tetaplah percaya pada Rasulullah dan mengikuti cahaya yang telah turun bersamanya. Selamat Tahun Baru Hijriah!"

17. "Semoga di tahun ini seluruh umat Allah Swt. diberi kesehatan, umur panjang, rezeki, dan kemudahan dalam hidup. Amin."

18. "Selamat tahun baru Hijriyah 1 Muharram, semoga kita menjadi umat terbaik, memberikan kontribusi terbesar untuk agama dan bangsa."

19. "Tahun baru, harus bermuhasabah memperbaiki diri. Bertekad untuk berubah ke arah yang lebih baik dan lebih memberikan manfaat kepada orang banyak."

20. "Selamat tahun baru Hijriyah untuk semua umat Muslim di dunia. Jadikan momen ini untuk belajar hal baru dan mengembangkan diri menjadi lebih baik."