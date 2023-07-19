Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Rahasia Diet Margot Robbie Punya Body Ramping Semampai Bak Barbie

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |21:31 WIB
Rahasia Diet Margot Robbie Punya Body Ramping Semampai Bak Barbie
Margot Robbie, (Foto: Warner Bros)
A
A
A

MARGOT Robbie ternyata melakukan diet ketat dan banyak olahraga demi bisa tampil sempurna dalam menjalankan perannya di film Barbie.

Tubuh ramping bak boneka Barbie dari Margot yang ditampilkan di film yang sudah mulai tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai hari ini diperoleh sang aktris dengan usaha keras.

Bagaimana tidak? Mengutip Marie Claire dan Emirates Women, Rabu (19/7/2023) Margot berdiet ketat dengan menghindari berbagai jenis makanan yang mengandung lemak jenuh tinggi, makanan cepat saji, minuman manis, dan cokelat.

Artis kelahiran Queensland, Australia ini juga mengaku lebih banyak mengonsumsi makanan mengandung protein serta berbagai jenis sayuran berkualitas.

Pola diet bersih kaya protein yang dilakukan Margot, sang aktris kerap menyantap bubur dan smoothie hijau untuk sarapan, salad dan ayam lemon untuk makan siang, dan ikan tuna dengan sayuran panggang untuk makan malam.

(Foto: Instagram @barbiethemovie) 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
