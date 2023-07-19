Bopeng Bekas Jerawat Bisa Hilang dengan Chemical Peeling?

BOPENG bekas jerawat adalah satu masalah kulit yang cukup sulit diatasi. Beberapa orang 'struggle' hingga tak sedikit frustasi.

Beberapa sumber menyarankan untuk melakukan tindakan chemical peeling untuk mengatasi masalah bopeng bekas jerawat. Menjadi pertanyaan sekarang, apakah treatment seperti itu cukup efektif membuat kulit halus kembali?

Ahli Estetika dr Ruri D. Pamela, Sp.KK, mengatakan bahwa chemical peeling cukup efektif untuk mengatasi bopeng bekas jerawat yang membandel di kulit. Treatment ini bahkan dipercaya bisa 'menolak tua' dengan membuat kulit tampak lebih cerah dan kenyal.

Ada 3 jenis asam yang dipakai dalam chemical peeling untuk mengatasi jerawat bahkan mengurangi tampilan bopeng bekas jerawat, antara lain alpha-hydroxy acids (AHAs), beta hydroxy acids (BHAs), dan trichloroacetic acids (TCAs).

"Penggunaan acid tersebut dapat membuat perusakan lapisan kulit yang terkontrol, sehingga kolagen dapat terstimulasi yang pada akhirnya memperbaiki kesehatan dan penampilan kulit wajah," jelas dr Ruri dalam acara Perayaan 20 Tahun Dermaceutic di Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.