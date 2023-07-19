Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Viral Wajah Wanita Menghitam karena Krim Bermerkuri, Kenali Bahayanya untuk Kesehatan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |18:35 WIB
Viral Wajah Wanita Menghitam karena Krim Bermerkuri, Kenali Bahayanya untuk Kesehatan
Ilustrasi krim wajah, (Foto: Freepik)
A
A
A

BEREDAR viral video netizen pemilik akun TikTok @nurnnyas yang mengisahkan pengalaman dirinya terkena dampak krim wajah yang mengandung merkuri.

Dari video yang sudah dapat kurang lebih 20 juta kali penayangan tersebut, Tya mengungkap kulit wajahnya dipenuhi flek hitam menggelap yang semakin lama semakin melebar, setelah dirinya memutuskan untuk berhenti mengenakan krim wajah, yang ternyata mengandung merkuri di dalamnya.

(Foto: Tangkapan layar TikTok @nurnnyas) 

Berkaca dari kasus yang dialami Tya, Dosen Fakultas Kedokteran (FK) UM Surabaya yang juga sebagai Dokter Kecantikan, dr. Neny Triastuti, mengungkapkan, bahwa merkuri memang sangat populer dipakai sebagai kandungan produk pemutih.

Pasalnya, kandungan merkuri memiliki kemampuan dalam menghambat pembentukan melanin, sehingga kulit tampak lebih cerah dan bersinar dalam waktu yang sangat singkat

“Merkuri sendiri merupakan hal yang sangat berbahaya dan sebaiknya perlu diwaspadai terkait penggunaannya,”ujar Neny, dilansir dari laman resmi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Rabu, (19/7/2023).

      
