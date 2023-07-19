Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Viral Wajah Wanita Gosong Usai Stop Pakai Krim Muka Bermerkuri

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |17:30 WIB
Viral Wajah Wanita Gosong Usai Stop Pakai Krim Muka Bermerkuri
Ilustrasi krim wajah, (Foto: Freepik)
A
A
A

BARU-baru ini viral di media sosial curhatan seorang wanita di Kalimantan Timur bernama Tya, yang memperlihatkan dampak akibat pemakaian krim wajah mengandung merkuri. Seluruh kulit wajahnya terlihat hitam seperti gosong terbakar. 

Dalam video yang diunggah di akun Tiktok miliknya, @nurnnyas Tya menyebut bahwa awalnya flek hitam tersebut hanya muncul di beberapa bagian wajahnya pasca setahun memutuskan untuk berhenti menggunakan krim mengandung merkuri.

Namun, beberapa tahun kemudian barulah dampak lain terasa. Flek-flek kemudian melebar ke seluruh bagian wajah. Pasalnya, Tya saat itu mengaku belum mengetahui banyak soal perawatan kulit wajah, sehingga ia cenderung mengabaikan kondisi yang dialaminya saat itu.

 BACA JUGA:

“Muncul hitamnya itu satu tahun setelahnya, setelah pemakaian krim merkuri. Jadi sebenarnya pada saat berhenti, enggak langsung berhenti,” jelas Tya, dikutip Rabu (19/7/2023) dalam video viral yang sudah memperoleh 20 juta kali penayangan tersebut.

(Foto: Tangkapan layar TikTok @nurnnyas) 

“Jadi 2015 itu aku masih pakai krim itu. Tapi di akhir-akhir tahun itu muncul kayak flek-flek gitu. Aku pikir itu kayak kena sinar matahari saja,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
