HOME WOMEN BEAUTY

Potret Terbaru Rose BLACKPINK yang Makin Kurus, Bikin BLINK Ketar-Ketir!

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |16:30 WIB
Potret Terbaru Rose BLACKPINK yang Makin Kurus, Bikin BLINK Ketar-Ketir!
Rose BLACKPINK, (Foto: Nate-Allkpop)
VOKALIS utama BLACKPINK, Rose memicu kekhawatiran dengan penampilan bentuk tubuhnya baru-baru ini. Tubuh Rose memicu kekhawatiran di kalangan penggemar BLACKPINK, Blink karena terlihat terlalu kurus.

Potret terbaru Rose dengan tubuh yang semakin kurus ini, terlihat ketika belum lama ini BLACKPINK menggelar konser encore Paris dari tur dunia mereka, 'Born Pink,' di Stade De France di Paris, Perancis.

Selama konser, selain penampilan bersama grup, setiap anggota juga mempertunjukkan panggung solonya. Termasuk Rosé yang beraksi menyanyikan Gode dan On The Ground, dengan mengenakan set outfit koleksi Musim Semi/Musim Panas 2023 dari Saint Laurent.

(Foto: Twitter @111pct) 

Saat tampil di atas panggung, asyik bernyanyi sambil menarikan koreografi, dalam foto-foto yang beredar di jagat maya, bisa terlihat jelas tulang rusuk Rose dan tulangnya terlihat setiap kali dia menggerakkan tangan atau kakinya, dikutip dari Allkpop, Rabu (19/7/2023)

