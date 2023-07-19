Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Body Goals ala Margot Robbie, Sit Up 100 Kali hingga Boxing

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |21:30 WIB
Body Goals ala Margot Robbie, Sit Up 100 Kali hingga <i>Boxing</i>
Margot Robbie, (Foto: Reuters)
A
A
A

DEMI menampilkan sosok Barbie yang punya visual sempurna, bentuk tubuh ideal, slim dan fit, Margot Robbie bukan hanya menjalankan diet ketat.

Selain menjaga asupan pola makannya, Margot juga menjaga bentuk tubuhnya agar tetap ramping dan kencang dengan sederet rutinitas olahraga.

Supaya tampil maksimal memerankan beberapa adegan di film Barbie, aktris asal Australia itu menjalani banyak jenis latihan olahraga berat. Mulai dari mengangkat beban, latihan otot perut, dan melakukan banyak kardio.

Sebelum untuk film Barbie, Margot juga telah melakoni banyak peran yang cukup intens melibatkan kekuatan fisik. Salah satu jenis latihan yang paling intens yang pernah Margot lakoni adalah skating alias olahraga sepatu roda.

(Foto: Instagram @barbiethemovie) 

“Olahraga satu ini sangat bermanfaat untuk mengencangkan perut untuk mendapatkan bagian pinggang yang terlihat lebih ramping,” kata Margot, dikutip dari Marie Claire Australia, Rabu (19/7/2023)

Halaman:
1 2
      
