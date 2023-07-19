7 Makanan yang Harus Dihindari Penderita Asam Urat, Salah Satunya Durian!

SAAT asam urat kambuh seringkali terasa tak nyaman di bagian sendi tangan dan kakinya. Kadang juga terasa sangat nyeri saat asam urat menyerang.

Apalagi jika kadar purin melebihi batas normal, tubuh akan menumpuk kristal asam urat sehingga menyebabkan terjadinya peradangan sendi atau biasa dikenal dengan penyakit asam urat.

Oleh karena itu, penderita asam urat harus menghindari makanan yang mengandung purin tinggi untuk mencegah meningkatnya timbunan kristal asam urat di dalam tubuh.

Dikutip dari Siloam Hospitals, purin memang banyak ditemukan dalam sel makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan sehingga sulit untuk sama sekali tidak dikonsumsi. Oleh karena itu kamu perlu tahu berbagai jenis makanan yang mengandung banyak purin dan perlu dihindari atau dikurangi konsumsinya, apa saja?

1. Seafood

Seafood sudah terkenal jadi pantangan bagi penderita asam urat, di antaranya yaitu kerang, udang, serta teri. Lantaran, makanan laut ini diketahui memiliki kadar purin yang tinggi.

2. Daging Merah

Di samping jeroan, daging merah ternyata juga menjadi pantangan asam urat. Namun, purin yang terkandung di dalam daging merah masih tergolong sedang dan tidak terlalu tinggi seperti pada jeroan.

Jadi, Anda yang menderita asam urat masih bisa mengonsumsi daging merah namun perlu dibatasi jumlahnya. Batas mengonsumsi daging merah adalah maksimal 100 gram dalam sehari.

3. Minuman Beralkohol

Pantangan asam urat lainnya adalah minuman beralkohol. Minuman beralkohol diketahui dapat menghambat ginjal untuk membuang asam urat berlebih dalam tubuh. Apabila pembuangan asam urat berlebih terganggu, tubuh akan menyimpannya di sendi sehingga dapat memperburuk rasa sakit dari arthritis atau radang sendi.

4. Minuman Tinggi Gula

Minuman tinggi gula adalah pantangan asam urat lainnya. Memang, minuman tinggi gula tidak mengandung purin secara langsung. Namun, kandungan fruktosa atau sirup jagung inilah yang menjadi penyebabnya. Sebab, fruktosa yang masuk akan dipecah oleh tubuh dan menghasilkan purin. Selain menyebabkan asam urat, minuman tinggi gula juga bisa mengakibatkan seseorang mengalami penyakit diabetes.

Oleh karena itulah, konsumsi minuman tinggi gula ini sebaiknya dibatasi untuk mencegah terjadinya berbagai macam gangguan kesehatan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas asupan gula per hari adalah 50 gram atau 4 sendok makan.

