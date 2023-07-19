Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Gigi Hadid Terciduk Bawa Ganja Berlisensi Medis, Apa Itu?

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |13:38 WIB
Gigi Hadid Terciduk Bawa Ganja Berlisensi Medis, Apa Itu?
Gigi Hadid, (Foto: Reuters)
SUPERMODEL top dunia Gigi Hadid tengah jadi pemberitaan hangat, karena diketahui ditangkap polisi karena kepemilikan ganja saat berlibur di Kepulauan Cayman baru-baru ini.

Kejadian berawal dari Gigi Hadid dan salah seorang temannya tiba di Kepulauan Cayman dengan pesawat pribadi. Sesampainya di sana, polisi yang menggeledah supermodel tersebut menemukan Gigi membawa ganja dan alat yang digunakan untuk konsumsi ganja, yang dibawa sang supermodel dari New York.

Polisi kemudian menangkap Gigi aras kecurigaan impor ganja dan impor peralatan yang digunakan untuk konsumsi ganja. Keduanya pun dibawa ke 'kantor polisi' setempat, yang mana setelah itu dibebaskan dengan jaminan.

 BACA JUGA:

Mengutip laporan Rolling Stone, dijelaskan bahwa Gigi Hadid membeli ganja tersebut di kota New York secara legal dengan lisensi medis. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan ganja medis? 

Guru Besar Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Zullies Ikawati menerangkan bahwa memang betul ada yang namanya ganja medis.

"Istilah ganja medis itu mengacu pada suatu terapi yang terukur dan dengan dosis tertentu," jelas Pakar Farmakologi dan Farmasi Klinis itu, dikutip dari laman resmi UGM, Rabu (19/7/2023).

Halaman:
1 2
      
