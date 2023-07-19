Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Family Escape di Park Hyatt Jakarta Ciptakan Momen Tak Terlupakan

MNC Portal , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |10:07 WIB
Family Escape di Park Hyatt Jakarta Ciptakan Momen Tak Terlupakan
Family Escape di Park Hyatt Jakarta ciptakan momen tak terlupakan (Foto: MNC Media)
A
A
A

MELUANGKAN waktu bersama keluarga selalu menjadi momen istimewa. Park Hyatt Jakarta (PHJ), satu-satunya hotel bintang enam di ibu kota memiliki fasilitas terbaik bagi keluarga sehingga menjadi momen yang tak terlupakan.

“Bersantai dan menciptakan kenangan abadi bersama keluarga di Park Hyatt Jakarta. Memanjakan anak-anak terhibur dengan aktivitas seru kami, dan nikmati makan malam spesial di KITA Restaurant untuk 2 orang dengan diskon 15 persen untuk perawatan spa di The Spa dan check-out hingga pukul 14.00,” tulis Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo dalam Instagram miliknya, Rabu (19/7/2023).

Park Hyatt Jakarta

(Foto: MNC Media)

Penawaran istimewa ini dapat dinikmati sejak 1 Maret hingga 16 Desember 2023, khusus di hari Jumat, Sabtu dan hari libur nasional, dengan harga mulai dari Rp4.299.000++/room/malam.

Park Hyatt Jakarta yang baru saja merayakan hari jadi pertamanya pada 8 Juli 2023, terletak di kawasan Menteng, Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/25/3165257/park_hyatt-T5Qj_large.jpg
Hyatt Fair 2025 Ajang Kolaborasi Hotel-Hotel Hyatt Perkuat Industri Perhotelan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/25/3165252/park_hyatt-hUPL_large.jpg
Tuan Rumah Hyatt Fair 2025, Park Hyatt Jakarta Perkuat Posisi sebagai Hotel MICE dan Luxury
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/406/3141320/park_hyatt-2dTo_large.jpg
Park Hyatt Jakarta Hadirkan The Colors of Japan, Nikmati Sajian Manis dari Musim di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/406/2967756/rayakan-libur-imlek-di-park-hyatt-jakarta-04ytInel63.jpg
Rayakan Libur Imlek di Park Hyatt Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/406/2947190/park-hyatt-jakarta-tempat-terbaik-malam-tahun-baru-bertema-disco-fever-q19FoRw4Qm.jpg
Park Hyatt Jakarta Tempat Terbaik Malam Tahun Baru Bertema Disco Fever
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/406/2936482/rayakan-tahun-baru-dengan-disco-fever-di-park-hyatt-XfRQrxRWyM.JPG
Rayakan Tahun Baru dengan Disco Fever di Park Hyatt
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement