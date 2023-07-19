Family Escape di Park Hyatt Jakarta Ciptakan Momen Tak Terlupakan

MELUANGKAN waktu bersama keluarga selalu menjadi momen istimewa. Park Hyatt Jakarta (PHJ), satu-satunya hotel bintang enam di ibu kota memiliki fasilitas terbaik bagi keluarga sehingga menjadi momen yang tak terlupakan.

BACA JUGA: Park Hyatt Jakarta Rayakan Ulang Tahun Pertama

“Bersantai dan menciptakan kenangan abadi bersama keluarga di Park Hyatt Jakarta. Memanjakan anak-anak terhibur dengan aktivitas seru kami, dan nikmati makan malam spesial di KITA Restaurant untuk 2 orang dengan diskon 15 persen untuk perawatan spa di The Spa dan check-out hingga pukul 14.00,” tulis Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo dalam Instagram miliknya, Rabu (19/7/2023).

(Foto: MNC Media)

Penawaran istimewa ini dapat dinikmati sejak 1 Maret hingga 16 Desember 2023, khusus di hari Jumat, Sabtu dan hari libur nasional, dengan harga mulai dari Rp4.299.000++/room/malam.

BACA JUGA: Park Hyatt Jakarta Jawab Kebutuhan Fasilitas MICE

Park Hyatt Jakarta yang baru saja merayakan hari jadi pertamanya pada 8 Juli 2023, terletak di kawasan Menteng, Jakarta.