Family Escape di Park Hyatt Jakarta Ciptakan Momen Tak Terlupakan

MELUANGKAN waktu bersama keluarga selalu menjadi momen istimewa. Park Hyatt Jakarta (PHJ), satu-satunya hotel bintang enam di ibu kota memiliki fasilitas terbaik bagi keluarga sehingga menjadi momen yang tak terlupakan.
“Bersantai dan menciptakan kenangan abadi bersama keluarga di Park Hyatt Jakarta. Memanjakan anak-anak terhibur dengan aktivitas seru kami, dan nikmati makan malam spesial di KITA Restaurant untuk 2 orang dengan diskon 15 persen untuk perawatan spa di The Spa dan check-out hingga pukul 14.00,” tulis Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo dalam Instagram miliknya, Rabu (19/7/2023).
(Foto: MNC Media)
Penawaran istimewa ini dapat dinikmati sejak 1 Maret hingga 16 Desember 2023, khusus di hari Jumat, Sabtu dan hari libur nasional, dengan harga mulai dari Rp4.299.000++/room/malam.
Park Hyatt Jakarta yang baru saja merayakan hari jadi pertamanya pada 8 Juli 2023, terletak di kawasan Menteng, Jakarta.