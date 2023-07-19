Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tukarkan Poin Smartfren-mu di Mister Aladin, Dapatkan Diskon s.d Rp100 Ribu untuk Pemesanan Hotel!

Rizka Diputra , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |09:59 WIB
Tukarkan Poin Smartfren-mu di Mister Aladin, Dapatkan Diskon s.d Rp100 Ribu untuk Pemesanan Hotel!
Ilustrasi (Foto: MNC Media)
A
A
A

MAU rebahan cantik di hotel tapi sudah masuk tanggal tua? Tenang, booking saja di Mister Aladin karena ada diskon khusus untuk pengguna Smartfren. Caranya, tukarkan poin Anda buat mendapat voucher hotel s.d Rp100.000!

Voucher berlaku selama satu bulan sejak diterima. Untuk melihat jumlah poin Anda, silakan lihat di aplikasi mySF. Yuk buruan pesan hotelnya dari sekarang karena periode promonya terbatas lho!

Menariknya, promo ini berlaku untuk semua hotel yang ada di Mister Aladin, serta bebas periode menginap.

Makanya, tentukan jadwal liburan Anda dari sekarang biar nggak bingung saat melakukan transaksi.

Nikmati pengalaman relaksasi yang menyenangkan dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh masing-masing hotel.

Umumnya, hotel menyediakan fasilitas umum berupa kolam renang, pusat kebugaran, hingga rooftop dengan pemandangan yang indah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/406/3067566/mister_aladin-Nxz1_large.jpg
Strategi Cerdas Memanfaatkan Gaji untuk Liburan Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/406/3049637/promo_terbang_happy_terus-25gc_large.jpg
Jelajahi Keajaiban Indonesia dengan Promo Terbang Happy Terus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/406/3045638/tips_memilih_tiket_pesawat-ox5t_large.jpg
Tips Memilih Tiket Pesawat ke Destinasi Wisata Super Prioritas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/406/3045021/pentingnya_pengurusan_dokumen_saat_perjalanan_bisnis-4csW_large.jpg
Pentingnya Pengurusan Dokumen Saat Melakukan Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/406/3041741/keuntungan_pemesanan_paket_tiket_pesawat_dan_hotel_untuk_perjalanan_bisnis-MDfv_large.jpg
Keuntungan Pemesanan Paket Tiket Pesawat dan Hotel untuk Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/406/3039428/rencanakan_liburan_dengan_promo_menarik_mister_aladin-kyIQ_large.jpg
Cara Mudah Menikmati Liburan setelah Gajian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement