Tukarkan Poin Smartfren-mu di Mister Aladin, Dapatkan Diskon s.d Rp100 Ribu untuk Pemesanan Hotel!

MAU rebahan cantik di hotel tapi sudah masuk tanggal tua? Tenang, booking saja di Mister Aladin karena ada diskon khusus untuk pengguna Smartfren. Caranya, tukarkan poin Anda buat mendapat voucher hotel s.d Rp100.000!

Voucher berlaku selama satu bulan sejak diterima. Untuk melihat jumlah poin Anda, silakan lihat di aplikasi mySF. Yuk buruan pesan hotelnya dari sekarang karena periode promonya terbatas lho!

Menariknya, promo ini berlaku untuk semua hotel yang ada di Mister Aladin, serta bebas periode menginap.

Makanya, tentukan jadwal liburan Anda dari sekarang biar nggak bingung saat melakukan transaksi.

Nikmati pengalaman relaksasi yang menyenangkan dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh masing-masing hotel.

Umumnya, hotel menyediakan fasilitas umum berupa kolam renang, pusat kebugaran, hingga rooftop dengan pemandangan yang indah.