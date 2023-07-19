Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Banyak Wisatawan Vietnam Ingin ke Bali, Maskapai Ini Tambah Penerbangan Mulai 12 Agustus

Antara , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |09:01 WIB
Banyak Wisatawan Vietnam Ingin ke Bali, Maskapai Ini Tambah Penerbangan Mulai 12 Agustus
Ilustrasi (Foto: Travel Weekly)
MASKAPAI penerbangan asal Vietnam, Vietjet secara resmi mengumumkan akan menambah jumlah penerbangan dengan rute Indonesia-Vietnam mulai 12 Agustus 2023 mendatang.

Peningkatan jumlah penerbangan tersebut dilakukan karena meningkatkan permintaan perjalanan dari wisatawan menuju Pulau Bali.

Rute penerbangan Ho Chi Minh City - Bali dan Hanoi - Bali akan ditingkatkan jumlah penerbangannya dari 70 penerbangan menjadi 84 penerbangan setiap minggunya.

“Kami sangat senang dapat meningkatkan kapasitas penerbangan antara Bali dan Vietnam, menyusul peluncuran layanan Jakarta – Ho Chi Minh City bulan depan,” kata Wakil Presiden Vietjet, Nguyen Thanh Son, seperti dikutip dari ANTARA.

Infografis Spot Kerajinan Tangan Bali

Selain itu, rute penerbangan Jakarta - Ho Chi Minh City dengan satu kali penerbangan pergi-pulang harian akan berlaku efektif mulai tanggal 5 Agustus 2023.

Dengan demikian, sudah ada dua provinsi di Indonesia yang akan dihubungkan langsung ke Vietnam melalui rute penerbangan Vietjet Air.

Untuk merayakannya, Vietjet menawarkan tiket promosi untuk rute penerbangan Jakarta - Ho Chi Minh City dan Bali - Ho Chi Minh City atau Bali - Hanoi.

Telusuri berita women lainnya
