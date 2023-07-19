Bukan Indonesia, Turis Negara Mana Paling Doyan Sarapan di Hotel?

PLATFORM perjalanan digital Agoda menyebut bahwa wisatawan Indonesia cenderung jarang menyertakan pilihan sarapan saat memesan hotel.

Hal itu menjadikan Indonesia termasuk berada di posisi ketujuh di antara sepuluh negara Asia lainnya dalam peringkat preferensi sarapan saat wisatawan memesan hotel.

Wisatawan asal Taiwan menjadi yang paling sering memesan akomodasi termasuk sarapan. Hampir setengah wisatawan Taiwan (46 persen) memilih untuk mendapatkan sarapan, diikuti oleh wisatawan Vietnam (43 persen) dan India (42 persen).

Wisatawan Korea Selatan berada di belakang wisatawan Indonesia dengan hanya 29 persen yang memilih sarapan saat memesan hotel.

Diikuti oleh Jepang (27 persen) dan Malaysia (23 persen) yang masing-masing berada di peringkat sembilan dan sepuluh pada tabel popularitas kebutuhan sarapan.

Data tersebut diperoleh Agoda melalui analisis data pemesanan hotel pada Mei hingga Juni 2023 dari wisatawan Taiwan, Vietnam, India, Filipina, Singapura, Thailand, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, dan Malaysia.

Wakil Direktur Regional Agoda untuk wilayah Asia Tenggara, Oseania, dan India, Enric Casals menjelaskan, ada banyak faktor yang menentukan popularitas menyertakan sarapan saat memesan akomodasi.

"Sering kali fleksibilitas untuk memutuskan di menit-menit terakhir tergantung pada rencana Anda selama perjalanan, tetapi, perlu dicatat bahwa jika Anda berencana untuk memulai hari dengan makan, memesan sarapan sekaligus saat memesan hotel seringkali lebih murah," kata Casals, mengutip ANTARA.