Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Sambal Terasi Bakar, Sedap untuk Ikan hingga Ayam Goreng

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |10:30 WIB
Resep Sambal Terasi Bakar, Sedap untuk Ikan hingga Ayam Goreng
Resep sambal terasi bakar, (Foto: Instagram @indahmiaa)
A
A
A

PENIKMAT sambal tentunya sehari-hati sudah sangat familiar dengan sambal khas Lamongan. Sambal ini memang kerap dijadikan menu pendamping yang biasanya disantap dengan ayam goreng atau ikan lele goreng.

Sambal satu ini menghadirkan cita rasa pedas, manis, gurih serta asam segar dari jeruk. Kombinasi yang m mampu menggugah selera makan dan sangat gampang dibikin sendiri di rumah. Contohnya sambal terasi bakar ala khas Lamongan. Berikut uraian singkat resepnya, deikutip dari akun Instagram @indahmiaa, Kamis (20/7/2023)

Bahan-bahan;

10 siung bawang merah, diiris-iris tebal

7 siung bawan putih, diiris-iris tebal

3 cabai merah

5 cabai rawit merah

4 buah tomat ukuran kecil

(Foto: Instagram @indahmiaa) 

2 terasi kemasan, dibakar sebentar

Seruas gula merah

Sedikit garam dan penyedap rasa

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement