Resep Sambal Terasi Bakar, Sedap untuk Ikan hingga Ayam Goreng

PENIKMAT sambal tentunya sehari-hati sudah sangat familiar dengan sambal khas Lamongan. Sambal ini memang kerap dijadikan menu pendamping yang biasanya disantap dengan ayam goreng atau ikan lele goreng.

Sambal satu ini menghadirkan cita rasa pedas, manis, gurih serta asam segar dari jeruk. Kombinasi yang m mampu menggugah selera makan dan sangat gampang dibikin sendiri di rumah. Contohnya sambal terasi bakar ala khas Lamongan. Berikut uraian singkat resepnya, deikutip dari akun Instagram @indahmiaa, Kamis (20/7/2023)

Bahan-bahan;

10 siung bawang merah, diiris-iris tebal

7 siung bawan putih, diiris-iris tebal

3 cabai merah

5 cabai rawit merah

4 buah tomat ukuran kecil

(Foto: Instagram @indahmiaa)

2 terasi kemasan, dibakar sebentar

Seruas gula merah

Sedikit garam dan penyedap rasa