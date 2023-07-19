Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Sambal Pecel Lele Khas Lamongan, Sedapnya Tak Kalah dengan Versi Abang-abang

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |19:32 WIB
Resep Sambal Pecel Lele Khas Lamongan, Sedapnya Tak Kalah dengan Versi Abang-abang
Resep sambal pecel lele khas Lamongan, (Foto: Tangkapan layar Youtube Cak Parmin)
A
A
A

SAMBAL jadi condiment atau pedamping wajib dari piring makanan masyarakat Indonesia. Rasanya memang tak afdol jika makan tanpa memakai sambal.

Salah satu sambal favorit banyak orang adalah sambal Lamongan, yang umumnya disantap bersama ayam goreng atau pecel lele. Sambal Lamongan memiliki cita rasa pedas, manis, yang menggugah selera makan.

Nah, sambal pecel lele ala Lamongan ini juga bisa dibuat sendiri di rumah. Mudah kok! Melansir channel Youtube Cak Parmin, Rabu (19/7/2023) berikut resepnya di bawah ini.

Bahan-bahan;


Tomat merah, 2 buah

Cabai rawit merah, 10 biji

Bawang merah, 4 siung

Kemiri, 1 butih yang pecah

1/2 Terasi

Garam

Bumbu penyedap rasa

Gula pasir

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement