Resep Sambal Pecel Lele Khas Lamongan, Sedapnya Tak Kalah dengan Versi Abang-abang

SAMBAL jadi condiment atau pedamping wajib dari piring makanan masyarakat Indonesia. Rasanya memang tak afdol jika makan tanpa memakai sambal.

Salah satu sambal favorit banyak orang adalah sambal Lamongan, yang umumnya disantap bersama ayam goreng atau pecel lele. Sambal Lamongan memiliki cita rasa pedas, manis, yang menggugah selera makan.

Nah, sambal pecel lele ala Lamongan ini juga bisa dibuat sendiri di rumah. Mudah kok! Melansir channel Youtube Cak Parmin, Rabu (19/7/2023) berikut resepnya di bawah ini.

Bahan-bahan;





Tomat merah, 2 buah

Cabai rawit merah, 10 biji

Bawang merah, 4 siung

Kemiri, 1 butih yang pecah

1/2 Terasi

Garam

Bumbu penyedap rasa

Gula pasir

