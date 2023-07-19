5 Potret El Barack Putra Jessica Iskandar Jajan di Pinggir Jalan, Suka Cakwe hingga Gorengan

JESSICA Iskandar belakangan mulai rajin membuat konten untuk sang anak sulung, El Barack Alexander di sosial medianya, salah satunya di TikTok.

Bukan sekedar konten kegiatan biasa, Jedar justru kerap membuat konten saat El Barack mencoba berbagai jenis jajanan.

Nah, berikut 5 konten jajanan El Barack yang viral di jagat maya, dilansir dari akun TikTok @inijedar.

1. Sate ayam





Dalam salah satu konten, El Barack terlihat mengajak Jedar untuk membeli sate ayam di pinggir jalan.

“Bang beli sate,” ujar El Barack kepada tukang sate.

Namun, saat sang tukang sate mulai membumbui satenya, El Barack justru melontarkan kalimat polos yang membuat banyak netizen dibuat terhibur.

Pasalnya, alih-alih menggunakan bahasa Indonesia, ia justru secara spontan mengucapkan kalimat dengan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

“Nanti sambal dan bumbunya kacangnya on the side,” ujar El Barack.

2. Cakwe





El Barack tampaknya memang hobi membeli jajanan di pinggir jalan. Salah satunya cakwe, jajanan kue goreng berbentuk panjang yang kerap disajikan dengan saos encer.

Dalam salah satu konten, El Barack lantas langsung memesan cakwe kepada penjual cakwe dengan bahasa Indonesia yang cukup jelas.

“Bang beli cakwe sepuluh ribu, dibagi dua ya,” ujar El Barack.

BACA JUGA: 5 Potret Terbaru Shinta Bachir yang Gugat Cerai Suami Usai 4 Bulan Nikah

3. Mie Ayam

Dalam salah satu konten, El Barack juga tampak sibuk kembali mencari jajanan. Namun, bukan sekedar jajanan pengganjal perut. Jajanan kali ini lumayan ‘berat’ yakni mie ayam.

Ia tampak sempat jalan berputar-putar melewati beberapa jajajan di sekitarnya untuk sampai ke gerobak mie ayam. Sesampainya disana, ia lantas mulai memesan 5 porsi mie ayam.

“Mie ayam lima. Dua nggak pedes,” ujar El Barack.

Ia lantas tampak serius memperhatikan penjual mie ayam yang tampak sibuk meracik mie ayam di atas mangkuk. Tak lupa, El Barack juga tampak mengingatkan sang penjual untuk memisahkan kuahnya.

“Kuahnya dipisah ya,” katanya lagi.