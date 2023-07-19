Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Potret El Barack Putra Jessica Iskandar Jajan di Pinggir Jalan, Suka Cakwe hingga Gorengan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |19:00 WIB
5 Potret El Barack Putra Jessica Iskandar Jajan di Pinggir Jalan, Suka Cakwe hingga Gorengan
Viral El Barack jajan jajanan pinggir jalan (Foto: TikTok/@inijedar)
A
A
A

JESSICA Iskandar belakangan mulai rajin membuat konten untuk sang anak sulung, El Barack Alexander di sosial medianya, salah satunya di TikTok.

Bukan sekedar konten kegiatan biasa, Jedar justru kerap membuat konten saat El Barack mencoba berbagai jenis jajanan.

Nah, berikut 5 konten jajanan El Barack yang viral di jagat maya, dilansir dari akun TikTok @inijedar.

1. Sate ayam

El Barack Jajan

Dalam salah satu konten, El Barack terlihat mengajak Jedar untuk membeli sate ayam di pinggir jalan.

“Bang beli sate,” ujar El Barack kepada tukang sate.

Namun, saat sang tukang sate mulai membumbui satenya, El Barack justru melontarkan kalimat polos yang membuat banyak netizen dibuat terhibur.

Pasalnya, alih-alih menggunakan bahasa Indonesia, ia justru secara spontan mengucapkan kalimat dengan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

“Nanti sambal dan bumbunya kacangnya on the side,” ujar El Barack.

2. Cakwe

El Barack

El Barack tampaknya memang hobi membeli jajanan di pinggir jalan. Salah satunya cakwe, jajanan kue goreng berbentuk panjang yang kerap disajikan dengan saos encer.

Dalam salah satu konten, El Barack lantas langsung memesan cakwe kepada penjual cakwe dengan bahasa Indonesia yang cukup jelas.

“Bang beli cakwe sepuluh ribu, dibagi dua ya,” ujar El Barack.

3. Mie Ayam

El Barack Jajan

Dalam salah satu konten, El Barack juga tampak sibuk kembali mencari jajanan. Namun, bukan sekedar jajanan pengganjal perut. Jajanan kali ini lumayan ‘berat’ yakni mie ayam.

Ia tampak sempat jalan berputar-putar melewati beberapa jajajan di sekitarnya untuk sampai ke gerobak mie ayam. Sesampainya disana, ia lantas mulai memesan 5 porsi mie ayam.

“Mie ayam lima. Dua nggak pedes,” ujar El Barack.

Ia lantas tampak serius memperhatikan penjual mie ayam yang tampak sibuk meracik mie ayam di atas mangkuk. Tak lupa, El Barack juga tampak mengingatkan sang penjual untuk memisahkan kuahnya.

“Kuahnya dipisah ya,” katanya lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/629/3160573/jedar-XBfv_large.jpg
Rumah Ibu Dibobol Maling, Jessica Iskandar: Drop Banget Aku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/612/3149634/anak_jessica_iskandar-tYGA_large.jpg
Hagia Putri Jessica Iskandar Pose bak Putri Duyung, Bikin Netizen Gemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/612/3141778/jessica_iskandar-7Hpg_large.jpg
Beri Donor ASI ke 5 Bayi, Jessica Iskandar: Semoga Tumbuh Jadi Anak Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/612/3126791/jessica_iskandar_bagikan_tips_mudah_perbanyak_asi-9Nv0_large.jpg
Jessica Iskandar Bagikan Tips Mudah Perbanyak ASI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/612/3098582/el_barack_kirim_surat_ke_santa_claus_isinya_bikin_tersenyum-wpkQ_large.jpg
El Barack Kirim Surat ke Santa Claus, Isinya Bikin Tersenyum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/612/3086257/segera_melahirkan_anak_ketiga_jessica_iskandar_ngaku_sudah_siapkan_mental_tapi_lupa_satu_hal-VTsH_large.jpg
Segera Melahirkan Anak Ketiga, Jessica Iskandar Ngaku Sudah Siapkan Mental tapi Lupa Satu Hal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement