Beras Premium Lebih Baik dari Beras Medium, Mengapa?

Nasi telah menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia sejak dahulu. Karenanya, tak heran jika terdapat berbagai macam jenis beras yang beredar di pasaran. Harganya pun juga berbeda, sesuai dengan kualitas yang dimiliki.

Umumnya, orang akan memperhatikan penampilan serta karakteristik beras sebelum membelinya. Namun, bagi sebagian orang ada juga yang masih belum mengetahui perbedaan antara beras premium dan beras medium.

Seperti apa perbedaan beras premium dan medium?

Mengutip laman resmi Kementerian Pertanian (Kementan), perbedaan utama beras premium dan medium ada pada kualitas tampilan beras (utuh dan patah), derajat sosoh, serta kebersihan beras dari benda asing lainnya.

5 hal utama yang dapat membantu Anda membedakan beras premium dan medium

Tingkat kepatahan butiran beras