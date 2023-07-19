Resep Bubur Suro, Sajian Khas Jawa saat Tahun Baru Islam

BEBERAPA daerah di Indonesia memiliki makanan khas Tahun Baru Islam yang berbeda-beda. Salah satunya bubur suro yang umumnya dibuat oleh masyarakat Jawa, baik Jawa Barat, Tengah maupun Timur.

Perbedaannya hanya pada lauk pauk atau pelengkap bubur yang disajikan. Bubur Suro biasanya dibuat dalam jumlah besar, ditakar di setiap piring lalu didoakan bersama.

Nah, jika Anda ingin membuat Bubur Suro ada resep yang bisa dicoba. Berikut resep Bubur Suro khas Masyarakat Jawa yang dikutip dari Cookpad, Rabu (19/7/2023).

Bahan bubur:

300 gr beras

2500 ml air santan

2 batang serai

2 lembar daun salam

2 lembar daun pandan ikat simpul

Secukupnya garam

Bahan kering tempe: