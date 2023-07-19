SIG Pasok 2.630 Unit Tetrapod untuk Pelestarian Kawasan Wisata Raja Ampat

JAKARTA – PT Varia Usaha Beton (VUB), unit usaha dari SIG, pada Juli 2023 memasok 2.630 unit pemecah gelombang jenis tetrapod di Pulau Fani, Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Proyek ini merupakan upaya pelestarian kawasan wisata Raja Ampat yang telah ditetapkan sebagai destinasi wisata prioritas oleh pemerintah. Tetrapod dengan berat 1,2 ton per unit itu diproduksi di Plant Beton Precast VUB Gresik, Jawa Timur.

Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan, tetrapod buatan VUB di Pulau Fani ini digunakan untuk memecah gelombang ombak air laut agar tidak merusak keindahan dan keasrian pantai, sekaligus melindunginya dari ancaman abrasi.

Keberadaan Pulau Fani yang merupakan pulau terluar yang terletak di Samudera Pasifik, membuatnya memiliki potensi abrasi yang cukup besar.

“Tetrapod produk dari VUB terbukti unggul secara kualitas karena diproduksi dengan bahan dasar DuPro+, produk SIG yang menghasilkan beton dengan panas hidrasi rendah dan ketahanan optimal terhadap sulfat serta klorida," kata Vita.