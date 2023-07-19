Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

SIG Pasok 2.630 Unit Tetrapod untuk Pelestarian Kawasan Wisata Raja Ampat

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |20:21 WIB
SIG Pasok 2.630 Unit Tetrapod untuk Pelestarian Kawasan Wisata Raja Ampat
SIG pasok 2.630 unit tetrapod untuk pelestarian kawasan wisata Raja Ampat. (Foto: dok SIG)
A
A
A

JAKARTA – PT Varia Usaha Beton (VUB), unit usaha dari SIG, pada Juli 2023 memasok 2.630 unit pemecah gelombang jenis tetrapod di Pulau Fani, Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Proyek ini merupakan upaya pelestarian kawasan wisata Raja Ampat yang telah ditetapkan sebagai destinasi wisata prioritas oleh pemerintah. Tetrapod dengan berat 1,2 ton per unit itu diproduksi di Plant Beton Precast VUB Gresik, Jawa Timur.

Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan, tetrapod buatan VUB di Pulau Fani ini digunakan untuk memecah gelombang ombak air laut agar tidak merusak keindahan dan keasrian pantai, sekaligus melindunginya dari ancaman abrasi.

Keberadaan Pulau Fani yang merupakan pulau terluar yang terletak di Samudera Pasifik, membuatnya memiliki potensi abrasi yang cukup besar.

“Tetrapod produk dari VUB terbukti unggul secara kualitas karena diproduksi dengan bahan dasar DuPro+, produk SIG yang menghasilkan beton dengan panas hidrasi rendah dan ketahanan optimal terhadap sulfat serta klorida," kata Vita.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180708//tugu_insurance_perkuat_fundamental-BVPk_large.jpg
Tugu Insurance Perkuat Fundamental, Raih Laba Rp594,82 Miliar hingga Kuartal III 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180679//ilustrasi_rumah_di_jakarta-aDRX_large.jpeg
Sampai 31 Desember 2025, Pemprov DKI Beri Keringanan dan Bebas Denda PBB-P2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180737//ao_pnm-h8R5_large.JPG
Puluhan Ribu Lulusan SMA/SMK Jadi Penggerak Ekonomi Wong Cilik lewat PNM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/12/3180598//ilustrasi_belanja_online-4iq2_large.jpeg
Belanja Kebutuhan Rumah Jadi Lebih Hemat dan Praktis bersama ShopeeVIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180590//huawei_freebuds_se_4_anc-8J1A_large.jpg
Cuma Rp359 Ribu, HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC Hadirkan Pengalaman Audio Premium dengan ANC 50 dB dan Baterai 50 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180594//menteri_imigrasi_dan_pemasyarakatan_agus_andrianto_panen_raya_jagung_hibrida-IQTU_large.JPG
Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Menteri Imipas Ikuti Panen Jagung di Sidoarjo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement