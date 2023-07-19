Tak Pakai Bra, Rachel Vennya Pamer Pose Hot Berbalut Swimsuit Bikin Salfok!

PENAMPILAN Rachel Vennya kembali menjadi sorotan netizen. Ini lantaran Rachel Vennya kembali mengunggah foto penampilan seksinya ke Instagram pribadi, @rachelvennya.

Janda dua anak tersebut berpose di pinggir kolam sembari menikmati momen liburannya. Rachel Vennya mengenakan swimsuit atau baju renang berwarna hitam.

Baju renang tersebut memiliki cut out dengan aksen menyilang. Tak hanya modis, tetapi juga mengekspos lekuk tubuh selebgram berusia 27 tahun tersebut.

Selain itu, baju renang juga memiliki potongan high leg yang memperlihatkan kaki jenjang dan paha mulus Rachel. Penampilan kekasih Salim Nauderer ini pun semakin terlihat seksi dan menggoda.