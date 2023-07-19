Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tali Dress Maria Vania Melorot, Pikiran Netizen Dibuat Melayang-layang Lihat Posenya Melamun!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |00:05 WIB
Tali Dress Maria Vania Melorot, Pikiran Netizen Dibuat Melayang-layang Lihat Posenya Melamun!
Maria Vania (Foto : Instagram/@maria_vaniaa)
A
A
A

MARIA Vania merupakan presenter cantik yang memiliki tubuh ideal. Tak jarang wanita 32 tahun ini memamerkan potret seksi dengan busana minim di media sosial.

Seperti pada postingan terbarunya Maria mentunggah dua foto dirinya yang terlihat sangat seksi. Di foto itu dia memakai dress ketat warna krem dengan model tali melorot atau off shoulder.

Maria Vania

Dress yang terbuka seakan memamerkan dadanya yang mulus. Dia juga menambahkan aksesori kalung untuk memperindah penampilannya.

Di foto ini Maria Vania nampak pose melipat satu tangannya dengan pose wajah melamun. Meski demikian kecantikannya begitu terpancar.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/612/3022654/maria-vania-pakai-kimono-tampil-bak-boneka-netizen-next-maria-ozawa-GRZJzf8uOG.jpg
Maria Vania Pakai Kimono Tampil Bak Boneka, Netizen: Next Maria Ozawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/612/3018792/potret-maria-vania-jalan-cantik-di-zebra-cross-jepang-outfitnya-bikin-salfok-rSZk0gyZKx.jpg
Potret Maria Vania Jalan Cantik di Zebra Cross Jepang, Outfitnya Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/612/3016468/potret-maria-vania-tampil-hot-dengan-yukata-gak-kalah-seksi-dari-maria-ozawa-zQ1YenQ9SM.jpg
Potret Maria Vania Tampil Hot dengan Yukata, Gak Kalah Seksi dari Maria Ozawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/612/2998180/potret-maria-maria-pakai-bikini-biru-di-ranjang-pose-nunggingnya-bikin-netizen-halu-toVHHYzpQd.jpg
Potret Maria Maria Pakai Bikini Biru di Ranjang, Pose Nunggingnya Bikin Netizen Halu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/612/2995672/potret-menggoda-maria-vania-nikmati-suasana-hujan-bikin-netizen-salfok-DH0HmT9B3v.jpg
Potret Menggoda Maria Vania Nikmati Suasana Hujan, Bikin Netizen Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/612/2993197/potret-maria-vania-mirror-selfie-tampil-seksi-pamer-perut-rata-zDEvxTT7CC.jpg
Potret Maria Vania Mirror Selfie, Tampil Seksi Pamer Perut Rata
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement