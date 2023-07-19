Tali Dress Maria Vania Melorot, Pikiran Netizen Dibuat Melayang-layang Lihat Posenya Melamun!

MARIA Vania merupakan presenter cantik yang memiliki tubuh ideal. Tak jarang wanita 32 tahun ini memamerkan potret seksi dengan busana minim di media sosial.

Seperti pada postingan terbarunya Maria mentunggah dua foto dirinya yang terlihat sangat seksi. Di foto itu dia memakai dress ketat warna krem dengan model tali melorot atau off shoulder.

Dress yang terbuka seakan memamerkan dadanya yang mulus. Dia juga menambahkan aksesori kalung untuk memperindah penampilannya.

Di foto ini Maria Vania nampak pose melipat satu tangannya dengan pose wajah melamun. Meski demikian kecantikannya begitu terpancar.