Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Pevoli Cantik Zehra Gunes Pakai Bikini, Pamer Tato di Punggung Bikin Salfok!

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |18:00 WIB
5 Potret Pevoli Cantik Zehra Gunes Pakai Bikini, Pamer Tato di Punggung Bikin Salfok!
Zehra Gunes (Foto: Instagram/@zehragns18)
A
A
A

NAMA Zehra Gunes mungkin sudah tidak asing lagi terdengar di telinga pencinta olahraga bola voli. Zehra merupakan atlet voli asal Turki yang memiliki paras cantik bak bidadari.

Tak heran perempuan berusia 24 tahun ini kerap dijuluki Bidadari Voli Turki. Selain di atas lapangan, pesona pevoli cantik Zehra Gunes kerap mencuri perhatian.

Salah satunya saat menikmati momen liburan baru-baru ini yang diunggahnya ke Instagram pribadi. Zehra memamerkan potretnya bersantai di kolam renang, seperti apa penampilannya?

Berikut 5 potretnya yang Okezone rangkum dari Instagram @zehragns18, Kamis (20/7/2023).

1. Bersandar di tepi kolam renang

Zehra Gunes

Menikmati waktu santai di kolam renang, Zehra Gunes mengenakan bikini hitam yang membuatnya terlihat seksi. Dia berpose bersandar di tepi kolam renang sembari berjemur menikmati sinar matahari.

Tak hanya seksi, Zehra juga tampak cantik dengan rambutnya yang basah. Senyum manis membuat pesona kecantikannya kian terpancar.

2. Seksi dengan pose mata terpejam

Zehra Gunes

Berikutnya Zehra berpose dengan mata terpejam sembari tersenyum. Aura seksi Zehra Gunes yang terpancar bikin netizen Indonesia meleleh!

"Looking so hot 🔥🥵🥵🔥🔥🔥," kata @ug***

"Bukan maen," ujar @all***

"wow hot😍❤️‍🔥," tutur @hamid***

3. Pose menoleh

Zehra Gunes

Kali ini dia berpose menoleh sembari tersenyum manis ke kamera. Tampak punggungnya terpapar sinar matahari tertutup rambut panjang yang digerai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078523/elena_kulichenko-j42A_large.jpg
5 Potret Elena Kulichenko, Atlet Cantik asal Rusia dengan Body Goals Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3078182/tatiana_gusin-IdkV_large.jpg
5 Potret Tatiana Gusin Atlet Cantik asal Yunani, Senyum Manisnya Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/612/3075881/elenor_patterson-kCw3_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elenor Patterson, Tampilan Stylish Bak Selebriti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/612/3076904/safina_erkinovna-kQBv_large.jpg
5 Potret Cantik Safina Erkinovna, Atlet Berparas Manis dari Uzbekistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/612/3074625/roberta_bruni-uBL0_large.jpg
5 Potret Cantik Roberta Bruni, Atlet Lompat Galah Eksotis Asal Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074204/elisa_molinarolo-6Vno_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elisa Molinarolo, Senyum Manisnya Bikin Kepincut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement