5 Potret Pevoli Cantik Zehra Gunes Pakai Bikini, Pamer Tato di Punggung Bikin Salfok!

NAMA Zehra Gunes mungkin sudah tidak asing lagi terdengar di telinga pencinta olahraga bola voli. Zehra merupakan atlet voli asal Turki yang memiliki paras cantik bak bidadari.

Tak heran perempuan berusia 24 tahun ini kerap dijuluki Bidadari Voli Turki. Selain di atas lapangan, pesona pevoli cantik Zehra Gunes kerap mencuri perhatian.

Salah satunya saat menikmati momen liburan baru-baru ini yang diunggahnya ke Instagram pribadi. Zehra memamerkan potretnya bersantai di kolam renang, seperti apa penampilannya?

Berikut 5 potretnya yang Okezone rangkum dari Instagram @zehragns18, Kamis (20/7/2023).

1. Bersandar di tepi kolam renang





Menikmati waktu santai di kolam renang, Zehra Gunes mengenakan bikini hitam yang membuatnya terlihat seksi. Dia berpose bersandar di tepi kolam renang sembari berjemur menikmati sinar matahari.

Tak hanya seksi, Zehra juga tampak cantik dengan rambutnya yang basah. Senyum manis membuat pesona kecantikannya kian terpancar.

2. Seksi dengan pose mata terpejam





Berikutnya Zehra berpose dengan mata terpejam sembari tersenyum. Aura seksi Zehra Gunes yang terpancar bikin netizen Indonesia meleleh!

3. Pose menoleh





Kali ini dia berpose menoleh sembari tersenyum manis ke kamera. Tampak punggungnya terpapar sinar matahari tertutup rambut panjang yang digerai.