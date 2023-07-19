6 Gaya Ana Maria Markovic, Ratu Sepak Bola Dunia yang Bikin Mata Lelaki Tak Berkedip!

ANA Maria Markovic merupakan salah satu pesepak bola cantik yang kerap mencuri perhatian. Tak hanya paras cantik, punggawa timnas Kroasia tersebut juga memiliki penampilan yang seksi.

Dengan kepopulerannya, tak heran Ana Maria Markovic kini dikenal sebagai Ratu Sepak Bola. Penasaran dengan penampilan perempuan berusia 23 tahun yang bermain di klub Grasshopper Swiss ini?

Berikut Okezone rangkumkan potretnya dari Instagram @anamxrkovic, Rabu (19/7/2023).

1. Gaya stylish





Pertama ada gaya stylish Ana Maria Markovic tampil mengenakan one set motif dengan aksen transparan. Busana dalaman berwarna putih yang menerawang memberi kesan seksi penampilannya.

2. Pose di restoran





Selanjutnya ada gaya Ana Maria Markovic saat menikmati waktu santai di restoran. Dia berpose duduk manis menebar senyumannya yang memikat. Gaya rambut dikepang mempermanis penampilannya yang kece dan seksi mengenakan dress kemben putih.

3. Nonton pertandingan di stadion





Kalau yang satu ini, Ana tampil stylish dan seksi saat menonton pertandingan di stadion. Dia memadukan vest dengan bra hitam dan celana panjang warna senada.