HOME WOMEN FASHION

5 Potret Cakra Khan Tampil di America's Got Talent, Suara Serak-Serak Basah Bikin Juri Meleleh

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |12:08 WIB
5 Potret Cakra Khan Tampil di America's Got Talent, Suara Serak-Serak Basah Bikin Juri Meleleh
Cakra Khan (Foto: YouTube/@America's Got Talent)
A
A
A

CAKRA Khan tampil di America's Got Talent. Sama seperti Putri Ariani, ia membawakan dua lagu di panggung tersebut.

Lagu pertama yang dinyanyikan Cakra Khan berjudul 'Make It Rain' by Ed Sheeran. Lalu, untuk lagu kedua adalah 'No Woman No Cry' by Bob Marley. Berikut potretnya dari YouTube America's Got Talent, Rabu (19/7/2023). 

1. Menghipnotis juri AGT

Cakra Khan AGT

Penyanyi asal Pangandaran, Jawa Barat, itu tampil sangat baik. Suara serak-serak basah yang menjadi ciri khasnya mampu menghipnotis semua orang yang ada di ruang audisi, termasuk keempat juri AGT.

2. Suaranya dipuji juri

Cakra Khan AGT

Bahkan, Heidi Klum memuji suara Cakra Khan. Menurutnya, jenis suara Cakra Khan sangatlah unik dan langka.

"Kamu memiliki suara serak yang unik, langka, dan seksi. Maksud saya, kamu benar-benar memiliki suara yang 'stand out' yang susah untuk dilupakan. Itu sangat spesial," kata Heidi Klum, dikutip MNC Portal, Rabu (19/7/2023).

3. Tampilan sederhana yang kece

Cakra Khan

Terlepas dari itu, tampilan Cakra Khan di panggung audisi AGT sangatlah sederhana. Ia tak mau terlihat berlebihan dalam urusan fashion, mungkin supaya membiarkan penonton dan juri menikmati keindahan suaranya.

