Seuprit Harga Selangit, Tas Mewah Nagita Slavina Bikin Netizen Syok: Bisa Buat Nyekolahin Anak Sampai Lulus!

ARTIS cantik Nagita Slavina tak ada habisnya menjadi perbincangan publik. Salah satunya soal gaya fashion istri Raffi Ahmad tersebut yang kerap bikin netizen melongo.

Seperti baru-baru ini, penampilan Nagita Slavina saat mengikuti pertandingan tenis bertajuk Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia menjadi sorotan. Perempuan yang akrab disapa Gigi tersebut tampil sporty dan stylish.

Hal itu terlihat dari unggahan foto dari akun Instagra, @fanpage_nagitaslavina. Dia memakai jaket putih dengan kerah dan pergelangan berwarna hijau.

Dia memakai baju putih sebagai dalaman jaketnya. Namun kali ini bukan busana yang disorot netizen, melainkan tas Gigi.