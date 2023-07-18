Bayi yang Lahir di Malam Satu Suro Bisa Punya Indra Keenam, Mitos atau Fakta?

MALAM 1 Suro jadi momen yang dianggap penuh hal gaib dan mistis bagi banyak orang terutama masyarakat Jawa. Mereka percaya bahwa di malam yang juga bertepatan dengan Tahun Baru Islam ini menjadi portal keluarnya makhluk-makhluk gaib.

Salah satu mitos yang dipercaya ialah bayi yang lahir di malam satu Suro dianggap bisa memiliki kemampuan indra keenam. Masyarakat Jawa yakin bayi itu ke depannya memiliki kemampuan tersendiri untuk merasakan hal gaib di sekitarnya.

Ahli Medium Interdimensional, Furi Harun pun menanggapi mitos ini. Furi mengatakan bayi yang lahir di malam satu Suro memiliki kemungkinan besar bisa mempunyai kemampuan indra keenam.

“Bayi yang terlahir di malam satu Suro ada kemungkinan bisa memiliki sensitifitas atau jadi anak indigo. Lebih besar kemungkinannya 70 persen dibanding bayi yang lahir di bukan malam satu Suro,” ungkap Furi, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (18/7/2023).

Furi menjelaskan kemungkinan itu terjadi lantaran malam satu Suro diyakini banyak sekali energi gaib yang turun ke bumi. Karenanya, bayi yang lahir di malam satu Suro memiliki kemungkinan besar untuk menjadi anak indigo.

Selain itu, bayi yang lahir di malam satu Suro juga bisa memiliki kemampuan lainnya. Salah satunya mereka bisa tumbuh menjadi anak yang pemberani hingga memiliki rasa empati yang tinggi.

“Biasanya bayi-bayi yang lahir di malam satu Suro merupakan old soul atau jiwa lama yang terlahir kembali. Sehingga sering kali mereka jauh lebih sensitif dibanding anak yang lain,” paparnya.