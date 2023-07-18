Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Bayi yang Lahir di Malam Satu Suro Bisa Punya Indra Keenam, Mitos atau Fakta?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |23:00 WIB
Bayi yang Lahir di Malam Satu Suro Bisa Punya Indra Keenam, Mitos atau Fakta?
Bayi lahir malam 1 Suro bisa punya indra keenam (Foto: Timesofindia)
A
A
A

MALAM 1 Suro jadi momen yang dianggap penuh hal gaib dan mistis bagi banyak orang terutama masyarakat Jawa. Mereka percaya bahwa di malam yang juga bertepatan dengan Tahun Baru Islam ini menjadi portal keluarnya makhluk-makhluk gaib.

Salah satu mitos yang dipercaya ialah bayi yang lahir di malam satu Suro dianggap bisa memiliki kemampuan indra keenam. Masyarakat Jawa yakin bayi itu ke depannya memiliki kemampuan tersendiri untuk merasakan hal gaib di sekitarnya.

Ahli Medium Interdimensional, Furi Harun pun menanggapi mitos ini. Furi mengatakan bayi yang lahir di malam satu Suro memiliki kemungkinan besar bisa mempunyai kemampuan indra keenam.

Bayi Lahir di Malam 1 Suro Punya Indra Keenam

“Bayi yang terlahir di malam satu Suro ada kemungkinan bisa memiliki sensitifitas atau jadi anak indigo. Lebih besar kemungkinannya 70 persen dibanding bayi yang lahir di bukan malam satu Suro,” ungkap Furi, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (18/7/2023).

Furi menjelaskan kemungkinan itu terjadi lantaran malam satu Suro diyakini banyak sekali energi gaib yang turun ke bumi. Karenanya, bayi yang lahir di malam satu Suro memiliki kemungkinan besar untuk menjadi anak indigo.

Selain itu, bayi yang lahir di malam satu Suro juga bisa memiliki kemampuan lainnya. Salah satunya mereka bisa tumbuh menjadi anak yang pemberani hingga memiliki rasa empati yang tinggi.

“Biasanya bayi-bayi yang lahir di malam satu Suro merupakan old soul atau jiwa lama yang terlahir kembali. Sehingga sering kali mereka jauh lebih sensitif dibanding anak yang lain,” paparnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/19/298/2848800/resep-ayam-ingkung-makanan-khas-perayaan-tahun-baru-islam-JgCsZXRAyY.jpg
Resep Ayam Ingkung, Makanan Khas Perayaan Tahun Baru Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/19/612/2848752/30-ucapan-tahun-baru-islam-2023-penuh-makna-dan-doa-9Rh8xf9izS.jpg
30 Ucapan Tahun Baru Islam 2023, Penuh Makna dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/19/298/2848643/resep-bubur-suro-sajian-khas-jawa-saat-tahun-baru-islam-e6QTCchPDZ.jpg
Resep Bubur Suro, Sajian Khas Jawa saat Tahun Baru Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/19/612/2848648/25-bayi-laki-laki-awalan-huruf-a-yang-lahir-di-bulan-muharram-bermakna-mulia-dan-penolong-MpjlUzsver.jpg
25 Bayi Laki-Laki Awalan Huruf A yang Lahir di Bulan Muharram, Bermakna Mulia dan Penolong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/612/2848512/kenapa-bulan-suro-dianggap-keramat-y0Cn7lzOV2.jpg
Kenapa Bulan Suro Dianggap Keramat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/612/2848410/mitos-5-pantangan-malam-1-suro-bila-dilanggar-dipercaya-membawa-petaka-bdAYy8LVMU.jpg
Mitos 5 Pantangan Malam 1 Suro, Bila Dilanggar Dipercaya Membawa Petaka
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement