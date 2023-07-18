Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa Bulan Suro Dianggap Keramat?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |20:00 WIB
Kenapa Bulan Suro Dianggap Keramat?
Kenapa Bulan Suro Dianggap Keramat (Foto: Timesofindia)
KENAPA bulan suro dianggap keramat? Pertanyaan ini masih terlintas di kalangan masyarakat awam.

Seperti diketahui, malam suro bertepatan dengan tanggal 1 Muharram dalam kalender hijriyah yakni jatuh pada hari Rabu, 19 Juli 2023. Oleh sebab itu, malam 1 Suro akan dilaksanakan sejak hari Selasa, 18 Juli 2023 malam.

Bulan suro sendiri merupakan perhitungan dari kalender Jawa. Banyak dari mereka yang menganggap malam tersebut sangat keramat sehingga mereka tidak boleh keluar rumah. Tak hanya itu, mereka juga dilarang untuk melakukan hal-hal sembarangan.

Lantas kenapa bulan suro dianggap keramat? Rupanya ada beberapa alasan lho. Berikut rangkumannya dari berbagai sumber, Selasa (18/7/2023).

1. Bulan yang dimuliakan Allah

Kenapa Bulan Suro Dianggap Keramat

(Kenapa Bulan Suro Dianggap Keramat, Foto: Alarabiya)

Bulan suro bertepatan dengan bulan Muharram dalam kalender Islam. Banyak amalan-amalan yang wajib dilakukan di bulan itu karena sangat dimuliakan Allah. Selain Muharram, bulan yang dimuliakan Allah seperti Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah.

2. Peralihan ke tahun baru

Malam satu suro merupakan peralihan menuju tahun baru. Banyak masyarakat Jawa yang menganggap malam tersebut sangat sakral.

Tak hanya itu, di malam satu suro juga masyarakat Jawa melakukan ritual mensucikan diri agar bersih ketika memasuki tahun yang baru.

3. Berkaitan dengan Ratu Kidul

Masyarakat Jawa menganggap malam satu suro berhubungan dengan Penguasa Laut Selatan, Ratu Kidul. Tak heran bila dari saat malam suro mereka menggelar upacara melarung barang-barang berharga dan sesajen ke laut di Parangkusumo.

Melarung ini dilakukan untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Ratu Kidul yang sudah menjaga laut sehingga masyarakat bisa mencari nafkah.

Telusuri berita women lainnya
