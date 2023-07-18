Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berjuang Raih Predikat The Explorer's Grand Slam, Putri Fokus Mendaki Gunung Vinson Massif

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |22:24 WIB
Berjuang Raih Predikat The Explorer's Grand Slam, Putri Fokus Mendaki Gunung Vinson Massif
Putri mendaki gunung (Foto: ist)
A
A
A

SELAMA ini tak banyak pendaki gunung yang melakukan misinya dengan tujuan pribadi sekaligus memberikan manfaat pada masyarakat. Salah satunya adalah Putri Handayani. Kecintaannya pada kegiatan pendakian gunung, dan keinginan untuk mengoptimalkan potensi diri, serta tekat untuk berdampak positif bagi orang banyak, mendorong Putri untuk memulai misi mendaki tujuh puncak tertinggi di tujuh benua serta mengeksplorasi Kutub Utara dan Selatan.

Memasuki tahun ketujuh dari awal perjalanannya, saat ini Putri telah menyelesaikan pendakian ke puncak Gunung Kilimanjaro (tertinggi di benua Afrika), Carstensz Pyramid (tertinggi di benua Australia dan Oseania), Elbrus (tertinggi di Benua Eropa), Aconcagua (tertinggi di benua Amerika Selatan) serta Denali (tertinggi di Benua Amerika Utara) untuk mendekatkan diri dengan gelar The Explorer’s Grand Slam yang diharapkan dapat diraih saat menuntaskan petualangan di puncak Gunung Everest.

Putri

Jika ekspedisi ini berhasil, Putri akan menjadi orang Indonesia, sekaligus perempuan Asia Tenggara pertama yang mendapatkan predikat tersebut. Tak heran, misi ekspedisi ini pun didukung banyak pihak yang giat memajukan nama Indonesia, terutama perempuan, di panggung internasional, seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Untuk meraih predikat The Explorer’s Grand Slam, tahun ini Putri memfokuskan diri untuk mendaki Gunung Vinson Massif, gunung yang tertinggi di benua Antartika, dan melakukan penjelajahan ke Kutub Selatan, yang merupakan titik paling selatan Bumi.

Sejumlah program persiapan dan latihan pun sudah dirancang. Pada tanggal 22-29 Juli ini, Putri akan melakukan pelatihan pendakian ke 8 puncak berketinggian di atas 4.000 mdpl di jajaran pegunungan Monte Rosa, Swiss.

“Alasan memilih Monte Rosa Massif karena similarity dengan Vinson Massif dari ketinggian dan medan,” ujar Putri.

Ia kini menjajal tantangan untuk meraih gelar orang Indonesia sekaligus perempuan pertama yang meraih predikat The Explorer’s Grand Slam, yang sangat bergengsi untuk kebanyakan orang.

Namun bagi Putri, ada pesan lain yang nantinya ingin disampaikan ke publik melalui pencapaian tersebut. “Menjadi yang pertama tidak begitu penting. Justru yang lebih penting adalah jangan sampai saya jadi orang terakhir yang punya gelar The Explorer’s Grand Slam dari Indonesia,” ujar perempuan lulusan Fakultas Teknik Universitas Indonesia tersebut.

